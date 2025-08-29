Lázár János: Nem a kastélyokról kell beszélni, Hatvanpuszta egy mellékszál az ország jövőjét illetően

Lázár János;Hatvanpuszta;luxizás;

2025-08-29 20:31:00 CEST

Szerinte aki azt gondolja, hogy Orbán Viktor ellen szavaz, az saját magát bünteti, de „a főnök” úgyis rendet fog tenni.

Nem a kastélyokról kell beszélni, hanem arról, hogy mennyi lesz a gáz, az áram ára és az adók mértéke Magyarországon 2026 után – fogalmazott Lázár János építési és közlekedési miniszter pénteken a tihanyi Tranzit Fesztiválon egy kérdésre válaszolva.

A miniszter hangsúlyozta, hogy minden politikusnak, miniszterelnöknek, képviselőnek és miniszternek el kell számolnia vagyonával, és az adatokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni. Úgy vélte, a politikai közbeszéd része lett a sárdobálás, amelyben a szereplők egymás anyagi helyzetét próbálják felhasználni annak bizonyítására, hogy ki alkalmas vagy alkalmatlan a feladatára. Ezt elterelő hadműveletnek nevezte, hozzátéve: – Ez az irigyek számára érdekes és fontos, de az egész ország szempontjából a jövő nem azon múlik, hogy milyen Hatvanpuszta van, vagy nincs Hatvanpuszta. Az egy mellékszál a történetben. A fő szál az, hogy milyen ország lesz Magyarország a következő tíz évben.

A luxizással kapcsolatos vitákra utalva arról is beszélt, nem számított rá, hogy korábbi kijelentése – amelyben úgy fogalmazott, hogy a kullancs módon rájuk telepedett NER-eseket le kellene söpörni – ekkora visszhangot kelt. – Mindenki érti, mire gondolok. Mindenki tudja, kiről van szó: akik nem éltek, hanem visszaéltek a lehetőséggel. Ez szerintem súlyos hiba volt, és nekünk tizenöt év kormányzás után nagy kárt okoz. De aki azt gondolja, hogy ezt a hibát majd mások fogják kijavítani, az téved, mert a Fidesznél csak a Fidesz lehet a jobb, ezért ezt a hibát is csak a Fidesz tudja kijavítani” – mondta. Hozzátette: sokan várják, hogy a párt változtasson, és még egyszer „a főnök” végre csináljon már valamit. Azt tudom mondani: a főnök rendet fog tenni.

Egy másik kérdésre válaszolva Lázár János tagadta, hogy a jövőben ő lehetne a Fidesz miniszterelnök-jelöltje, mivel a pozíció már foglalt. Úgy fogalmazott: – Most nézem, hogy az ellenzék egyre rosszabbul áll, tehát ott esetleg fölmerülhetnek ilyen kérdések, de nincs ilyen tervem, nagyon jól érzem itt magam – mondta.

A választás tétjét úgy összegezte, hogy „aki ellenünk szavaz, az nem Orbán Viktor ellen szavaz, hanem saját maga ellen” szavaz. Véleménye szerint sokan hiszik, hogy voksukkal a Fideszt büntetik, valójában azonban saját maguk ellen döntenek.