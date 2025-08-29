Lázár János;Hatvanpuszta;luxizás;

Lázár János: Nem a kastélyokról kell beszélni, Hatvanpuszta egy mellékszál az ország jövőjét illetően

Szerinte aki azt gondolja, hogy Orbán Viktor ellen szavaz, az saját magát bünteti, de „a főnök” úgyis rendet fog tenni. 

Nem a kastélyokról kell beszélni, hanem arról, hogy mennyi lesz a gáz, az áram ára és az adók mértéke Magyarországon 2026 után – fogalmazott Lázár János építési és közlekedési miniszter pénteken a tihanyi Tranzit Fesztiválon egy kérdésre válaszolva.

A miniszter hangsúlyozta, hogy minden politikusnak, miniszterelnöknek, képviselőnek és miniszternek el kell számolnia vagyonával, és az adatokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni. Úgy vélte, a politikai közbeszéd része lett a sárdobálás, amelyben a szereplők egymás anyagi helyzetét próbálják felhasználni annak bizonyítására, hogy ki alkalmas vagy alkalmatlan a feladatára. Ezt elterelő hadműveletnek nevezte, hozzátéve: – Ez az irigyek számára érdekes és fontos, de az egész ország szempontjából a jövő nem azon múlik, hogy milyen Hatvanpuszta van, vagy nincs Hatvanpuszta. Az egy mellékszál a történetben. A fő szál az, hogy milyen ország lesz Magyarország a következő tíz évben.

A luxizással kapcsolatos vitákra utalva arról is beszélt, nem számított rá, hogy korábbi kijelentése – amelyben úgy fogalmazott, hogy a kullancs módon rájuk telepedett NER-eseket le kellene söpörni – ekkora visszhangot kelt. – Mindenki érti, mire gondolok. Mindenki tudja, kiről van szó: akik nem éltek, hanem visszaéltek a lehetőséggel. Ez szerintem súlyos hiba volt, és nekünk tizenöt év kormányzás után nagy kárt okoz. De aki azt gondolja, hogy ezt a hibát majd mások fogják kijavítani, az téved, mert a Fidesznél csak a Fidesz lehet a jobb, ezért ezt a hibát is csak a Fidesz tudja kijavítani” – mondta. Hozzátette: sokan várják, hogy a párt változtasson, és még egyszer „a főnök” végre csináljon már valamit. Azt tudom mondani: a főnök rendet fog tenni.

Egy másik kérdésre válaszolva Lázár János tagadta, hogy a jövőben ő lehetne a Fidesz miniszterelnök-jelöltje, mivel a pozíció már foglalt. Úgy fogalmazott: – Most nézem, hogy az ellenzék egyre rosszabbul áll, tehát ott esetleg fölmerülhetnek ilyen kérdések, de nincs ilyen tervem, nagyon jól érzem itt magam – mondta.

A választás tétjét úgy összegezte, hogy „aki ellenünk szavaz, az nem Orbán Viktor ellen szavaz, hanem saját maga ellen” szavaz. Véleménye szerint sokan hiszik, hogy voksukkal a Fideszt büntetik, valójában azonban saját maguk ellen döntenek.

Doros Judit, a Népszava belföld rovatának a munkatársa, lapunk kelet-magyarországi tudósítója kapta a 2025-ben huszadik alkalommal átadott a Fejtő Ferenc-díjat. Hargitai Miklós laudációja.