Nem engedhetik el az ügyfelek kezét – Magyarországon van kiút az utcán élő embereknek, de teljes erőből akarni kell a változást

szegénység;Kőbánya;hajléktalanság;szociális munka;Utcáról Lakásba Egyesület;

2025-08-31 20:55:00 CEST

Ha valódi segítséget kap egy utcán élő ember, és ő is minden erejével akarja a változást, akkor jóra fordul a sorsa. Az Utcáról Lakásba! Egyesület kőbányai önkormányzati ingatlanokat újít fel, a bérlőket ők választják ki, és a beköltözés után sem engedik el az ügyfeleik kezét. Az egyesület szociális munkásával és egy családdal beszélgettünk. Az ő példájuk mutatja, hogy van kiút, ki lehet törni a generációs szegénységből.

– Az Utcáról Lakásba! Egyesület Kunyhóból lakásba programja 2013-ban indult. A Terebesi-erdőben ahogy ma, úgy akkoriban is sokan éltek. Az ottani családok hívták az egyesület két társelnökét, akik akkoriban A Város Mindenkié! lakhatási aktivista csoport tagjai voltak, hogy le akarják bontani a kunyhóikat – mutat vissza Gegő Virág, az ULE szociális munkása.

Kőbányának is jól jön

Az egyesület rendkívül fontos munkát végez a fedél nélkül élő emberek érdekében, ilyen a bő évtizede zajló projektjük is. Miután tehát 2013-ban megkezdődtek az egyeztetések, az egyesület és Kőbánya önkormányzata között létrejött egy megállapodás arról, hogy minden évben két lakást a rendelkezésükre bocsátanak a lakásállományából. Ezeket önerőből felújítják, cserébe az egyesület tesz javaslatot arra, hogy ki legyen a bérlő. Ők mindannyian kőbányai utcás igazolással rendelkező, közterületen élő emberek közül kerülnek ki.

Az ULE küldi ki a pályázatot, amelyet az utcai hajléktalanellátás, illetve a hajléktalanszállók szociális munkásai juttatnak el az utcán élő embereknek. Szintén az ULE választja ki, ki fog beköltözni, ugyancsak ők biztosítják a szociális munkát, hogy lakhatásuk hosszú távú, autonóm fenntartásában segítsék az új bérlőket.

Ezt követően elkezdődik a lakás felújítása. Lapunk májusi riportjában egy ilyen önkéntes eseményről számoltunk be. Abban az ingatlanban azóta már él egy pár. A szerződés először egy évre szól, az önkormányzat vagyonkezelőjével köti meg az ügyfél. Kitétel, hogy bérlemény-el­len­őrzés­kor minden rendben legyen, betartsák a közösségi együttélés szabályait és a közös képviselet által megfogalmazott házirendet, nullás tartozásigazolásuk legyen, és jövedelem alapján továbbra is szociálisan rászoruló legyen az illető. Virág most 9 családdal van kapcsolatban. A Bóni házaspár nagyon régi ügyfelük, most már a lányuk, Márti, illetve az idén született kisunokájuk is velük él. Éppen azon dolgoznak, hogy a szomszédos lakást is bérelhessék azért, hogy együtt élhessen az egész család, hiszen Márti szeretné, ha a párja is velük lenne. Általában véve is az a cél, hogy szülők és gyerekek együtt legyenek, illetve hogy ki tudjanak törni a generációs szegénységből. A Bóni család története példaértékű, és már annyira bevált és megbízható bérlők, hogy 3 évre szól a szerződésük.

Bajt hozott a kamatos pénz

– Vidéken éltünk, de nagyon belementünk a kamatos pénzbe, amit nem tudtunk megadni. Jöttek volna verekedni velünk, hát inkább elmenekültünk, feljöttünk Pestre dolgozni, a lányomat anyukámra hagytam – idézi fel Bóni Elemérné Márta, de nevetve hozzáteszi, hogy erre a névre szinte nem is hallgat, inkább a Mókusra. Még gyerekkorában, a mozgékonysága miatt nevezte el így az édesapja.

Nagy nehezen sikerült visszatörleszteni az adósságot, hazamentek, de nem volt munkalehetőség, hát mégiscsak visszatértek a fővárosba. Nem volt pénzük albérletre, a Terebesi-erdőben csináltak egy kis faházat, onnan jártak dolgozni. Nyolc év telt el így.

Kicsit félelmetes volt az elején, amíg az ember meg nem ismeri a többieket, és ki nem alakul egy kis kör. Utána már hozzászoktak, jobb volt. Lakott ott vagy 20-30 család, olyan volt, mint egy kis falu. Később, hasonlóan sok más sorstárshoz, beköltöztek egy elhagyatott épületbe. Ez már biztonságosabb volt, mint a faházak, hiszen volt, hogy azok közül egyet-egyet felgyújtottak, olyan is előfordult, hogy benn­égett valaki. A téglaházban viszont egész jó kis lakot alakítottak ki. Kinti kút és vécé volt, vettek kályhát, agg­re­gátort, tapétáztak, csempéztek. Egész jó kis lakot hagytak ott, mikor eljöttek onnan, Márta úgy tudja, az­óta is sokan laktak benne.

A bérleményt először meg kellett kicsit szokni. Bár 18 éve ugyanannál a cégnél dolgozik, aggódott, hogy tudja-e majd fizetni a számlákat. Annak meg nagyon örült, hogy végre a lányát fel tudta hozni Budapestre. Amíg az erdőben éltek, csak hétvégeken hozhatták fel titokban, meg ne lássa senki, hogy gyerek van ott. Az óvatosság azért volt, mert Magyarországon a törvény értelmében nem élhet gyerek az utcán. Vigyázni kellett, hiszen ha egy család utcára kerül, a gyerek automatikusan állami gondozásba kerül.

A lányuk, az akkor még kisgyerek Márti szerencsére inkább kalandnak hitte a hétvégi látogatásokat. Még kicsi volt, neki élmény volt feljönni néha Pestre. Az rossz érzés volt, mondja, hogy külön volt a szüleitől, de a nagymamája szerencsére nagyon szépen gondoskodott róla hét közben.

Emlékszik, az édesanyja sírt örömében, hogy végre kaptak lakást. Kicsit mindig raktak félre a keresetükből, abból újították fel két hónap alatt.

Márti az ULE segítségével dajkai végzettséget szerzett, ha a kislánya nagyobb lesz, szeretne ebben a szakmában dolgozni, csak szerinte nehéz állást találni, alig van üresedés. Most, hogy kaptak arra lehetőséget, hogy a párjával saját erőből felújíthatják az üresen álló szomszédos önkormányzati lakást, mindannyian együtt lehetnének. Jelenleg a kivitelezéssel kapcsolatos engedélyekre várnak.

Segítség nélkül lehetetlen

Gegő Virág szerint ha valaki kap segítséget, ki lehet törni a hajléktalanlétből. Tapasztalatai szerint az ULE ügyfelei több mint 90 százalékának jobbra fordul a sorsa, ha az illető együttműködő, de kell a rendszeres támogatás, az odafigyelés. Az egyesületük tavasszal komoly anyagi nehézségekkel küzdött. Erről májusban írtunk a Visszhangban. Az ukrán háború kitörése után kerültek kapcsolatba az ENSZ-szel mint donorral, egész pontosan a Menekültügyi Főbiztossággal. Ennek az USA az egyik legnagyobb befizetője, ám a Trump-adminisztráció szerződést bontott sok nemzetközi partnerrel, köztük az ENSZ-szel. Az ULE akkor nagyon nehéz helyzetbe került, 40 millió forint már megítélt és leszerződött támogatást készült visszatartani tőlük a főbiztosság. Virág kiemeli, hogy bár dolgoznak azon, hogy a költségvetési hiányokat pótolják, az elvonások nagy erőforrás-veszteséggel járnak, ezért a rendszeres támogatókra továbbra is nagy szükségük van.

Márta is úgy látja, az olyan segítők nélkül, mint az ULE, az utcára került emberek nem tudnának felemelkedni. Kell a kezdőlökés, hogy valaki kiemelje őket, és onnan elkezdhessék a maguk útját.

A Bóni család is nehezen él meg, Mártának egy hónapja szívinfarktusa volt, nem tudott dolgozni, de ilyenkor, hogy ne csússzanak meg a számlával, az egyesület segítséget nyújt, a tőlük kapott kölcsönt apránként kell visszafizetni. Nem engedik el a klienseik kezét, teszi hozzá Virág, de nem is szabad, hiszen a szociális támogatások az utóbbi 15 évben nem emelkedtek, nem követik a gyorsan inflálódó élelmiszerárakat és a lakhatási, energiaköltségeket. Így, bár ügyfeleik lakbére jövedelemarányosan van meghatározva, sokszor nem munkaképesek, van akinek a havi 51 000 forintos aktív korúak ellátása jelenti a rendszeres jövedelmét.

Nem azokon segít a kormány, akiken kelleneAz ULE szerint nem oldja meg az újabb kormányzati költekezés a lakhatási válságot. A csodafegyverként beígért 3 százalékos lakáshitel az első lakást vásárlóknak, évi 1 millió forintos otthonteremtési támogatás a közszolgálati dolgozóknak jól hangzó ajánlatok, de nem valódi válaszok a lakhatási válságra. Ezekkel az ötletekkel egyrészt az a baj, hogy mögöttük nincs kínálati, csak keresleti oldali beavatkozás, a támogatásokat – és ez a tendencia máris látszik – a piac beépíti az árba. Sok-sok embernek így végleg elúszhat a lakásvásárlás lehetősége. Az intézkedések nem illeszkednek egy átfogó, koherens lakáspolitikába. Nincs vízió, nincs kiszámíthatóság, a kormányzati döntéshozatalban semmilyen szociális célzás nincsen, sőt a kedvezményezettek köre túlságosan tágra van szabva. Az ULE természetesen nem azt állítja, hogy az ilyen anyagi támogatások ne érnének el valóban rászoruló egyéneket, de hosszú távon és össztársadalmi szinten ezek a pénzosztó kezdeményezések kockázatosak, és a megfizethetőséget biztosan nem javítani, inkább rontani tudják a lakáspiacon.