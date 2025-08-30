Ruben Nevesé lesz Diogo Jota 21-es meze a portugál labdarúgó-válogatottban

Diogo Jota;Ruben Neves;21-es mez;portugál labdarúgó-válogatott;

2025-08-30 11:41:00 CEST

A Nemzetek Ligája-győztes portugálok szeptember 9-én Magyarországgal találkoznak a Puskás Arénában.

A jövőben Ruben Neves viseli a közlekedési balesetben elhunyt Diogo Jota mezszámát a portugál labdarúgó-válogatottban, amely szeptember 9-én a magyarokkal játszik világbajnoki selejtezőt a Puskás Arénában.

A szaúdi al-Hilal futballistája az egyik legjobb barátja volt a Liverpool néhai csatárának, akivel a Wolverhampton Wanderersben csapattársak is voltak, a július 3-án elhunyt labdarúgó temetésén pedig ő volt az egyik, aki a koporsót vitte.

"Tudjuk, mit jelentett Diogo mindannyiunk számára, és milyen hatással volt az életünkre. Minden nap tisztelni akarjuk az emlékét"

- nyilatkozta Roberto Martínez szövetségi kapitány.

A Nemzetek Ligája-győztes portugálok jövő szombaton Jerevánban játszanak Örményországgal, majd három nappal később Magyarországgal találkoznak a Puskás Arénában.

A portugál vb-selejtezős keret:

kapusok:

Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers)

hátvédek:

Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (al-Hilal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inacio (Sporting CP), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal)

középpályások:

Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Ruben Neves (al-Hilal), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City)

csatárok:

Joao Felix (al-Nasszr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (al-Nasszr)