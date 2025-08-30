Kubatov Gábor közölte, érdemes lenne elgondolkodni, miért szidják a szurkolók az MLSZ-t és annak elnökét

Ferencváros;Kubatov Gábor;MLSZ;Csányi Sándor;

Először csak felfüggesztett büntetések, pénzbírságok, aztán a B3-as szektor bezárása, de a vége úgyis az egész stadion hatalmi szóval történő kiürítése lesz – közölte az FTC elnöke.

Szektorbezárást kaptunk az MLSZ-től. Most még csak felfüggesztettet, de fontos, hogy értsük, miről szól az MLSZ hatalmi játéka – jelentette ki Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke a Facebook-oldalán közzétett videójában. Majd közölte, szerinte minden erejükkel azon vannak a „szövetségi földesurak”, hogy a Fradi-szurkolók ne lehessenek ott a lelátón.

– Először csak felfüggesztett büntetések, pénzbírságok, aztán a B3-as szektor bezárása, de a vége úgyis az egész stadion hatalmi szóval történő kiürítése lesz – fejtegette Kubatov.

– Mondja meg nekem valaki, mire jó ez? A szurkoló az új ellenség?

– tette fel a kérdést, hozzfűzve, ezek a szurkolók a válogatott meccsekre is kijárnak. Majd megjegyezte, mindkét eddigi büntetésüket idegenben szerezték, mégis a hazai pályájukat tiltaná be az MLSZ.

– Nekem meggyőződésem, hogy az MLSZ nem egy hatóság, hanem a mi közös szövetségünk. Nincs párbeszéd, sosem hívják és hívták össze a klubokat

– állapította meg a Ferencváros elnöke. Úgy folytatta, valami baj mégis van, „hogy az MLSZ elnökét és az MLSZ-t magát, szurkolótábortól teljesen függetlenül mégis szidják”, és ezen lenne érdemes elgondolkodni.