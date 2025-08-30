Szeged;Botka László;Magyar Péter;

Botka Lászlónak egyre szimpatikusabb, amit Magyar Péter mond

Szerinte ezekkel az elképzelésekkel hatalmas győzelmet arathat a Tisza Szegeden. 

Rokonszenvezik a Tisza Párt elnökének több elképzelésével Szeged polgármestere.

A Magyar Szocialista Párt (MSZP) korábbi választmányi elnöke és miniszterelnök-jelöltje egy szombati Facebook-bejegyzésében azt írta: „egyre jobban tetszik, amit mond”. Botka László bejegyzésében kiemelte Magyar Péter azon javaslatát is, amely szerint megadóztatnák az 5 milliárd forintnál nagyobb vagyonnal rendelkezőket. „Fizessenek a gazdagok” – jegyezte meg, utalva korábbi miniszterelnök-jelölti kampányának fő szlogenjére.

A polgármester szerint az olyan intézkedésekkel, mint az önkormányzatok jogainak és forrásainak visszaadása, valamint a szétvert oktatás és egészségügy fejlesztése, „csak hatalmas választási győzelmet lehet aratni a Tisza legnagyobb fővárosában”.

Botka László hozzátette: a szegediek és ő maga ezt személyes tapasztalatból tudják.

