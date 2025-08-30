Rogán Antal: Ez nem az önmarcangolás ideje, van még egy utolsó lehetőség a „Zelenszkij-projekt” megállítására

gazdaságpolitika;Rogán Antal;Tranzit Fesztivál;Tisza Párt;Otthon Start Program;

2025-08-30 14:42:00 CEST

Minden választás más, és minden választáshoz ugyanolyan erővel kell hozzákezdeni – szögezte le a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Tranzit Fesztiválon. Hozzátette, szerinte ez most a teljes magyar jobboldali közösségnek a felelőssége, a „Zelenszkij-projekt” pedig azzal jár együtt, hogy minden leértékelődik, ami Közép-Európa számára fontos volt az uniós csatlakozásból.

– Jó reggelt kívánok mindenkinek. Azt nem ígérem, hogy a reggeli kávé helyett fogok olyan dolgokat mondani, ami mindenkit felébreszt, sőt, néha álmosító lesz. De attól még próbálok legalább egy olyan logikai vonalat tartani, amelyből megérhetitek, hogy mit is jelent ma Magyarországon gazdaságpolitikát tervezni – így kezdte Rogán Antal a tihanyi Tranzit Fesztiválon tartott, Hídállam – a magyar gazdaság esélyei a változó világgazdaságban című előadását.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter ezt követően arról beszélt, az Orbán-kormány gyakorlatilag 2022 óta azzal az óriási méretű kihívással néz szembe, ami egész Európára igaz, hogy itt van a szomszédunkban egy háború. Megismételte, hogy Magyarország kivételével az Európai Unió egésze azon a vonalon volt, hogy „ez a mi háborúnk”, mi pedig végig azt mondtuk, hogy ebből nagyon nagy baj lesz. – Mibe került ez a háború? – tette fel a kérdést, és közölte:

Magyarországnak a háború energiafronton több mint 6300-6400 milliárd forintjába került,

több mint 2000 milliárd forintot fizettünk ki a háborús infláció oldalán, elsősorban a megemelkedett kamatszintek miatt,

az „elhibázott szankciós politika eredményeként” a legenyhébb esetben is 700 milliárd forint, vagy 1000 milliárd forint környékén van a magyar gazdasága kiesése, hiszen az orosz exportpiacok gyakorlatilag megszűntek.

– Tehát ha így nézzük, akkor Magyarország több mint 9000 milliárd forintot fizetett ki azért, mert itt van ez a háború a szomszédságunkban, és erre a háborúra a bevonódás politikájával válaszolt az EU és az Egyesült Államok akkori vezetése – mondta a miniszter. – Ha ez – folytatta – bent maradt volna a magyar gazdaságban, akkor értelemszerűen ma egészen más gazdasági perspektívákkal számolhatnánk. Ezután megjegyezte, Donald Trump békére törekszik, de az Európai Unió nem, az EU azt akarja, hogy ez a háború Ukrajna győzelmével végződjön, „függetlenül attól, hogy ennek vannak reális vagy nem reális kilátásai”.

Rogán Antal közölte,

ebből az következik, hogy a következő időszakban szintén azzal kell számolnunk, hogy a háború gazdasági hatásai nem fognak mérséklődni.

– Ebből a helyzetből kell nekünk gazdaságpolitikát csinálni – közölte, hozzátéve, ebben a helyzetben szerinte a reális kitörési pontokat kellett megkeresnie a kormánynak.

A miniszter elmondta, meg kell nézni, melyik az a szektor, amelyet talán a leginkább érdemes erősíteni, ahol megvannak a belső erőforrások, és arra jutottak, hogy ez „értelemszerűen az építőipar”. Megjegyezte, őket nem egyszerűen csak a magyar gazdaság érdekli, hanem elsősorban a magyar családok. – A lakáshoz jutás az az a szegmens, ahol úgy tudjuk erősíteni az építőipart, hogy egyébként segítünk a magyar családoknak is – jelentette ki. Rogán Antal leszögezte, Magyarországon viszonylag magas a saját lakásban élők aránya, és amikor egyben lakáspolitikát hirdetnek, ami családpolitikához is kapcsolódik, abban is gondolkodnak, hogy az embereknek tulajdonuk legyen.

– Ha megnézitek, akkor a Brüsszel-barát kormányok az ilyen programokat azonnal felfüggesztik – jegyezte meg. A miniszter ezt követően az Otthon Start Program előnyeiről beszélt, többek közt hangsúlyozva, hogy gyakorlatilag az albérleti díjnak megfelelő összegért saját tulajdonú lakáshoz lehet jutni.

Ez Budapesten – folytatta – például azt jelenti, egy 48 négyzetméteres lakásért 20 ezer forinttal kevesebbet kell majd fizetni törlesztőrészletként, mint amit a bérleti díjért fizetne.

Rogán Antal közölte, olyan lakásokhoz lehet felhasználni a fix 3 százalékos hitelt, amelyekben egyébként az árak a jelenlegi piaci szint környékén alakulnak, ez egy fontos felső korlát. – Ez a válaszunk arra, hogy lesz-e itt árnövekedés, vagy nem lesz – szögezte le.

A miniszter szerint Brüsszelben nem szeretik a támogatott energiaárakat sem, ott sosem fogják elismerni, hogy ezek a fogyasztás szempontjából kedvezőek. – Ha itt egy Brüsszel-barát kormány lenne, akkor nem lenne rezsicsökkentés – állapította meg, hozzátéve, egy kislakás esetében évi 138 ezer forint, egy átlagos lakásnál évi 178 ezer forint plusz kiadást jelentene a villanyszámla növekménye.

– Ilyenkor érdemes figyelni azokra a mondatokra, amelyek egyébként kormányra készülő, vagy legalábbis odajutni akaró ellenzéki politikusok szájából kicsúsznak

– mondta, hozzáfűzve, ha valaki azt mondja, hogy a rezsicsökkentés egy humbug, az pontosan megegyezik azzal, amit Brüsszelben mondanak.

Rogán Antal az előadásában azt is közölte, szerinte a brüsszeli nyelvben családpolitika nincs, csak szociálpolitika van, „a családpolitika szó az gyakorlatilag felejtős, mondhatni tiltott”, azzal nem foglalkoznak. A miniszter úgy véli, az uniós társadalompolitikai megfontolás, hogy a munkából élők adójából kell fizetni azokat, akik egyébként nem dolgoznak. Közölte, hogy míg Magyarországon 2010-ben közel egymillió emberrel kevesebben dolgoztak, a foglalkoztatási rátánk 55-56 százalék környékén állt. Azóta bőven bekerültünk az európai top 10-be, azon belül is előkelő helyre, míg a legtöbb európai országban a foglalkoztatási ráta átlagban inkább lefele haladt.

– Annak a szociálpolitikának, amit ők most folytatnak, annak az az eredménye, hogy egyébként nem többen fognak dolgozni, hanem értelemszerűen kevesebben

– állapította meg.

Rogán Antal megjegyezte, ő olyan többsávos adózási rendszert még nem látott, ahol az átlagkereset környékén keresők nem jártak volna sokkal rosszabbul.

– Azok a tervek, amelyek a Tisza Párt részéről kiszivárogtak, azok teljes egészében megfelelnek annak, ahogyan Brüsszelben erről gondolkodnak. És azt nagyon jól tudjuk, hogy egyébként egy Brüsszel-barát kormány terveit azt Brüsszelben írják, és nem idehaza

– jelentette ki, majd közölte, mindez „nagyon brutális következményekkel járna”, és azzal, hogy nem érné meg Magyarországon dolgozni.

Arra már nem tért ki, hogy az elmúlt napok kommunikációs nyomása miatt Magyar Péter pénteken a Facebook-oldalán bejelentette, a Tisza Párt valóban átalakítaná az adórendszert. Csakhogy azzal az állítással szemben, ami a Fidesz ellene indított kampányában szerepelt, miszerint a Tisza a hatalomra kerülése esetén emelné az adókat, az ellenkezőjét mondta.

Rogán Antal az Egyesült Államok és Európai Unió közti vámalkuval kapcsolatban arról is beszélt, szerinte

„ha Orbán Viktor Magyarország nevében tárgyalhatott volna, akkor azt kell hogy mondjam, hogy ennél biztosan jobb, sőt, merem állítani, hogy ezerszer jobb megállapodást tudott volna kötni a magyarok nevében”.

De – folytatta – ezt a megállapodást nem köthette meg, mert az uniós csatlakozással a kereskedelmi politika ügyét átengedtük. Hozzátette, a rossz megegyezést a kormány iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervvel akarja ellensúlyozni, de nem akarnak okosabbak lenni a vállalkozóknál. Így azt a megbízást adták a gazdasági miniszternek, hogy tárgyaljon a vállalkozói érdekképviseletekkel, valamint a magyarországi nagybefektetőkkel, és rakjanak össze egy erős programot.

Beszéde után Rogán Antal azt is kijelentette: az Európai Egyesült Államok erőltetett kialakítása zajlik, ahol csökkentik a nemzetek szuverenitását és mozgásterét, betolják őket egy közös brüsszeli központ alá minél több ügyben. Szerinte most van még egy utolsó lehetőség arra, hogy meg tudjuk állítani Európa ilyen mértékű átalakítását. A „Zelenszkij-projekt” azzal jár együtt, hogy minden leértékelődik, ami Közép-Európa számára fontos volt az uniós csatlakozásból. Közölte, a teljes magyar jobboldali közösség összefogására van szükség. – Valljuk be őszintén, hogy mi magunk, együtt, bizonyos értelemben azt gondoltuk az elmúlt 15 év után, hogy ha már megnyertünk egy választást, kettőt, hármat meg négyet, akkor egyébként könnyen meg tudjuk nyerni az ötödiket is. De minden választás más, és minden választáshoz ugyanolyan erővel kell hozzákezdeni. És azt gondolom, ez most a teljes magyar jobboldali közösségnek a felelőssége. Ez nem az önmarcangolás ideje, ez az összefogásé a hazánkért, Magyarországért” – jelentette ki.