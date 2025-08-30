Több tartományi parlament épületét is felgyújtották Indonéziában a tüntetők a fizetések miatt indított tiltakozáshullamban

Parlament;gyújtogatás;erőszak;tüntetés;Indonézia;halál;fizetések;

2025-08-30 16:57:00 CEST

A hatóságok egyelőre nem képesek megfékezni az erőszakhullámot.

Indonéziában szombaton három tartomány parlamenti épületét gyújtották fel a tiltakozók – írja a Reuters.

A megmozdulások a hét elején a fővárosban, Jakartában kezdődtek az alacsony bérek, a tömeges elbocsátások és ezzel párhuzamosan a képviselői fizetések emelése miatt, majd pénteken váltak hevesebbé, amikor egy rendőrautó halálra gázolt egy motoros taxist. A tüntetők ezután Nyugat-Nusa Tenggara tartományban, Közép-Jáva tartomány Pekalongan városában, valamint Nyugat-Jáva tartomány Cirebon városában borították lángba a törvényhozási épületeket. Cirebonban a tüntetők a parlament irodáinak berendezését is feldúlták, míg Pekalonganban és Nyugat-Nusa Tenggarában a rendőrség könnygázzal próbálta feloszlatni a tömeget.

Csütörtökön már több ezer ember tüntetett Jakartában a parlament épülete előtt azzal a követeléssel, hogy a politikai vezetés hozzon létre operatív törzset annak a helyzetnek a kezelésére, amelyhez a munkaerő-kiszervezés, az alacsony bérek, a tömeges elbocsátások és ezzel párhuzamosan a képviselői fizetések emelése vezetett. Ezen túl követelik még, hogy a minimálbér 7,5 millió indonéz rúpiára – átszámítva körülbelül 155 ezer forintra emelkedjen, a végkielégítés, a nyugdíjmegtakarítás és a prémium után se kelljen adózni.

Ami a politikusokat illeti, a tüntetőknek az nem teszik – derül ki a Jakarta Post összefoglalójából –, hogy parlamenti képviselők a fizetésükön felül mostanában kapnak még havi 50 millió indonéz rúpia lakhatási támogatást is. Utóbbi csaknem tízszerese a fővárosi, jakartai minimálbérnek, a házelnöki hivatal sietve jelezte is, hogy az 580 parlamenti képviselő csak októberig kapja a lakhatási támogatást.

Listyo Sigit Prabowo országos rendőrfőkapitány szombaton közölte, Prabowo Subianto elnök utasította az hatóságokat, hogy határozottan lépjenek fel a törvényt áthágó demonstrálókkal szemben. A katasztrófa-elhárítás a szombati közleményében nem közölt részleteket az áldozatokról, az állami Antara hírügynökség értesülései szerint a halálos áldozatok a felgyújtott épületek belsejében rekedtek.

A parlamenti épületek felgyújtása Dél-Celebesz tartomány fővárosában Makassarban tarott tüntetéseket követte, ahol legkevesebb három ember meghalt, öten pedig megsebesültek. A hatóságok szerint két ember sérüléseket szenvedett, amikor kiugrott az épületből, hogy meneküljön a tűz elől. A makassari törvényhozás épületében történt tűzesetben még egy ember életét veszthette, bár ezt független források nem erősítették meg.

A helyi média beszámolt arról is, hogy Balin, a helyi rendőrkapitányság központi épülete előtt zajló tiltakozás során a rendfenntartók könnygázt vetettek be a tömeg ellen. Jakarta közösségi közlekedési hálózata arról adott hírt, hogy szombaton nem álltak meg a vonatok annál az állomásnál, amely a pénteki demonstráció helyszínéhez közel található, és a Transjakarta buszjáratok menetrendjében is fennakadások voltak a tüntetések miatt.