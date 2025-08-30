Megölték az ukrán parlament volt elnökét

gyilkosság;Ukrajna;Andrij Parubij;Lviv;

Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben szombaton - közölte Volodimir Zelenszkij a Telegramon.

Az ukrán elnök közlése szerint belügyminiszter és a főügyész most számolt be a Lvivben elkövetett „szörnyű gyilkosság” első ismert körülményeiről. Az elkövetőt keresik.

Egy ismeretlen férfi augusztus 30-án Lvivben többször tüzet nyitott a politikusra, Andrij Parubij a helyszínen életét vesztette.

A főügyészség tájékoztatása szerint a támadó elmenekült a helyszínről, a városban pedig elindították a Szirén fedőnevű különleges rendőrségi műveletet az elkövető felkutatására és elfogására. A helyszínen a megyei ügyészség és a rendőrség magas rangú tisztviselői dolgoznak, igazságügyi szakértők bevonásával.

A támadó kilétét és a bűncselekmény körülményeit még vizsgálják.

Andrij Parubij 1971. január 31-én született a Lvivi régióban. 2014. február 27. és augusztus 7. között az ukrán Biztonsági Tanács titkára volt. 2016. április 14. és 2019. augusztus 29. között a parlament (Verhovna Rada) elnöke volt. Aktívan részt vett a 2014-es Majdan téri tüntetésekben. 2018. november 1-jén fölkerült Oroszország szankciós listájára.