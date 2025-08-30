Frontendszer vágja ketté Magyarországot, Budapesten és környékén utcák kerültek víz alá a szombat délutáni vihar miatt

esőzés;vihar;szélsőséges időjárás;özönvíz;

2025-08-30 18:37:00 CEST

Szentendre több utcájában is állt a víz.

Budapest IV. kerületében hömpölygött a víz az utcán, és a XIV. valamint a XV. kerületet sem kímélte az a vihar, amely szombat délután érte el a fővárost – derül ki a Telex beszámolójából.

Egy hullámzó frontrendszer nagyjából a Duna vonalában kettéválasztotta az országot: keleten továbbra is meleg, napos időjárás maradt, míg a Dunántúlon őszies klíma uralkodott, helyenként még a 20 fokot sem érte el a hőmérséklet. Az Időkép mérései szerint délnyugaton 18–19 Celsius-fok körüli értékeket rögzítettek, ugyanakkor a délkeleti országrészben akadtak települések, ahol 34 fokot mutattak a hőmérők.

A HungaroMet a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy régóta nem fordult elő ekkora csapadéktömb hazánkban.

Ez a felvétel pedig Szentendre belvárosában készült.