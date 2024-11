Jön az orkán! Árvizet hoz a viharciklon

Különösen erős mediterrán ciklon halad át Magyarország felett, az Yvette névre keresztelt légköri képződmény előszelét máris érezni lehet. Az Időkép széltérképe szerint Fonyódon már 110 km/órás széllökéseket mérnek. Az előrejelzések szerint szombatig helyenként akár 100 milliméternyi csapadék is lehullhat, ami súlyos helyzetet idézhet elő a már most is áradó folyókon és a Balaton déli partján.