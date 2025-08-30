Fényes nappal lelőttek egy várandós nőt a nyugat-szlovákiai Simonyban

gyilkosság;emberölés;

2025-08-30 19:33:00 CEST

Gyilkosa elmenekült, hatalmas erőkkel keresik.

Ttöbb lövés érte, életét vesztette egy várandós fiatal nő a nyugat-szlovákiai Simony (Partizánske) városában szombat délután – írja az Új Szó.

A hatóságokat 14 óra körül riasztották a Bezručova utcába, miután a környéken lakók lövések zaját hallották. A Markízaértesülései szerint az eddig ismeretlen támadó négyszer lőtte hátba a várandós asszonyt, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. A támadás idején a nő élettársa is az épületben tartózkodott; ő az ablakon át próbált menekülni, de a fegyveres célba vette és súlyosan megsebesítette. A férfit helikopterrel szállították kórházba.

A támadó elmenekült. A Joj televízió úgy tudja, kerékpárral hagyta el a helyszínt, a rendőrség pedig nagy erőkkel keresi. A mentőszolgálat operatív központjának szóvivője, Richard Bolejšík megerősítette az eset részleteit. Közlése szerint mentőegységet és légi járművet is a helyszínre küldtek, ám a 20 éves nő újraélesztési kísérlete nem járt sikerrel, halálát több, létfontosságú szervet ért lövés okozta.

Simony polgármestere, Jozef Božik közösségi oldalán számolt be a történtekről. Arra kérte a helyieket, őrizzék meg nyugalmukat, és aki bármilyen információval rendelkezik, haladéktalanul értesítse a rendőrséget. Egyúttal együttérzését fejezte ki az áldozat hozzátartozóinak, hangsúlyozva: a város közösségét mélyen megrázta ez a bűncselekmény, amelynek – mint fogalmazott – nincs helye Simonyban.