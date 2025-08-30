Nyolcvan alkalommal kellett vonulniuk Budapesten a tűzoltóknak a vihar miatt

Szombat délután a viharos időjárás miatt több mint nyolcvan esetben riasztották a fővárosi tűzoltókat – közölte szombat esti Facebook-bejegyzésében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A beavatkozások többsége az úttesteken felgyülemlett vízben elakadt járművekhez, pincékbe és alagsori helyiségekbe beömlő esőhöz, valamint leszakadt faágakhoz, megbontott háztetőkhöz és kidőlt fákhoz kapcsolódott. A X. kerületben, a Dreher Antal úton, a Gitár utca közelében több személyautó hajtott a villamossínekre a hirtelen lezúduló esővíz miatt, mivel az úttest nem volt látható. A járműveket a tűzoltók távolították el.Frontendszer vágja ketté Magyarországot, Budapesten és környékén utcák kerültek víz alá a szombat délutáni vihar miatt
Zuglóban, az Erzsébet királyné útján egy autó akadt el a csaknem félméteres vízben, amelyet a tűzoltók toltak le az útról. A XIX. kerületben, a Nádasdy utcában szintén elakadt egy gépkocsi a mintegy harminc centiméter magas vízben, itt is a tűzoltóknak kellett közbeavatkozniuk.
A XV. kerületben, a Pestújhelyi úton a viharos szél letépte egy épület tetejéről a fémlemezes borítást, amelynek darabjai a környező udvarokban és az úttesten szóródtak szét. A III. kerület Hunor utcájában egy nagyméretű fa dőlt rá egy személyautóra, míg az I. kerületben, a Czakó és a Lisznyai utca kereszteződésében szintén egy kidőlt fa akadályozta a forgalmat. A tűzoltók láncfűrésszel darabolták fel a fát.