Ezzel az öt számmal lehetett volna nagyot kaszálni ezen a héten

Á. B.

szerencsejáték;ötös lottó;

2025-08-30 20:30:00 CEST

Könnyen jól járhattak, akiknek a hetes a szerencseszáma.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 35. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

7

17

35

50

77

Joker: 468229,telitalálat nem született.

A nyeremények pedig a következőképp alakultak:

2 találatos szelvény 74 790 darab lett, tulajdonosaiknak 2 445 forint jár;

3 találatos szelvény 3384 darab akadt, ennek nyereménye 14 275 forint;

4 számot negyvennégyen találtak el, nyereményük egyenként 1 002 375 forint;

mind az öt számot senkinek sem sikerült eltalálnia.

A jövő héten egy nyertes esetén várható főnyeremény 912 millió forint lesz.