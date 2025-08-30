Ezzel az öt számmal lehetett volna nagyot kaszálni ezen a héten

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 35. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
7
17
35
50
77
Joker: 468229,telitalálat nem született.
A nyeremények pedig a következőképp alakultak:
2 találatos szelvény 74 790 darab lett, tulajdonosaiknak 2 445 forint jár;
3 találatos szelvény 3384 darab akadt, ennek nyereménye 14 275 forint;
4 számot negyvennégyen találtak el, nyereményük egyenként 1 002 375 forint;
mind az öt számot senkinek sem sikerült eltalálnia.
A jövő héten egy nyertes esetén várható főnyeremény 912 millió forint lesz.