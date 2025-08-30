szerencsejáték;ötös lottó;

Ezzel az öt számmal lehetett volna nagyot kaszálni ezen a héten

Könnyen jól járhattak, akiknek a hetes a szerencseszáma. 

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 35. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

  • 7

  • 17

  • 35

  • 50

  • 77

Joker: 468229,telitalálat nem született.

A nyeremények pedig a következőképp alakultak: 

  • 2 találatos szelvény 74 790 darab lett, tulajdonosaiknak 2 445 forint jár;

  • 3 találatos szelvény 3384 darab akadt, ennek nyereménye 14 275 forint;

  • 4 számot negyvennégyen találtak el, nyereményük egyenként 1 002 375 forint;

  • mind az öt számot senkinek sem sikerült eltalálnia. 

A jövő héten egy nyertes esetén várható főnyeremény 912 millió forint lesz. 

