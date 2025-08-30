foci;Fradi;Labdarúgó Európa Liga;

A Ludogorec gárdáját is idehaza fogadják - pár hete is összecsaptak már.

Cseh ellenfél ellen, az Üllői úton kezdi meg szereplését az FTC az Európa Ligában

Skót, görög és bolgár ellenfelet is kapott hazai pályán a magyar csapat. 

A cseh Viktoria Plzen elleni mérkőzéssel kezdi meg a szereplését szeptember 25-én a Groupama Arénában a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga főtábláján - derült ki az európai szövetség (UEFA) által szombaton nyilvánosságra hozott programból.

A Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint a magyar bajnoki címvédő október 2-án a belga Genkhez utazik, majd október 23-án az osztrák Salzburg vendége lesz. Az időrend szerint november 6-án a bolgár Ludogorec látogat Budapestre, november 27-én pedig Isztambulban, a Fenerbahce otthonában szerepel a Ferencváros.

Robbie Keane vezetőedző együttese december 11-én a skót Rangerst, január 22-én pedig a görög Panathinaikoszt fogadja, aztán január 29-én az angol Nottingham Forest vendégeként zárja az alapszakaszt.

Az Európa-liga főtábláján 36 csapat szerepel, a tabella első nyolc helyezettje pedig egyenesen a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezetteknek rájátszásban kell kivívniuk a legjobb 16 közé kerülést.

A döntőt május 20-án, Isztambulban rendezik majd.

A Ferencváros Európa-liga-főtáblás mérkőzései:

  • szeptember 25., 21.00: Viktoria Plzen (otthon)

  • október 2., 21.00: KRC Genk (idegenben)

  • október 23., 18.45: FC Salzburg (i)

  • november 6., 21.00: PFC Ludogorec (o)

  • november 27., 18.45: Fenerbahce SK (i)

  • december 11., 18.45: Rangers FC (o)

  • január 22., 21.00: Panathinaikos FC (o)

  • január 29., 21.00: Nottingham Forest FC (i)

