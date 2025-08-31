Itt a GTA Hatvanpuszta, amelyben átélhetjük Hadházy Ákos autósüldözését az Orbán-birtoknál

Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;videójáték;

2025-08-31 11:41:00 CEST

Emellett az Orbán-birtokra is benézhetünk.

Mesterséges intelligenciával készült rövid videó jelent meg, amely a GTA stílusában mutatja be Hadházy Ákos hatvanpusztai autósüldözését.

Az alkotás olyan élethűre sikerült, hogy a főszereplő a biztonsági őrt pontosan azokkal a szavakkal vonja kérdőre, ahogyan az egész a valóságban is elhangzott.

A felvételen később már az látható, amint a független országgyűlési képviselő karaktere a birtok területén mozog: elsétál a medence mellett, az épületek közötti úton halad, majd távolabb zebrák, bölények és antilopok között jár.

A készítők szerint a játék ugyan még nem létezik, bár megjegyzik, igény alighanem volna rá.