Itt a GTA Hatvanpuszta, amelyben átélhetjük Hadházy Ákos autósüldözését az Orbán-birtoknál

Mesterséges intelligenciával készült rövid videó jelent meg, amely a GTA stílusában mutatja be Hadházy Ákos hatvanpusztai autósüldözését.
Az alkotás olyan élethűre sikerült, hogy a főszereplő a biztonsági őrt pontosan azokkal a szavakkal vonja kérdőre, ahogyan az egész a valóságban is elhangzott.
A felvételen később már az látható, amint a független országgyűlési képviselő karaktere a birtok területén mozog: elsétál a medence mellett, az épületek közötti úton halad, majd távolabb zebrák, bölények és antilopok között jár.
A készítők szerint a játék ugyan még nem létezik, bár megjegyzik, igény alighanem volna rá.