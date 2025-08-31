Egy rejtélyes tűz miatt meghalt két nő Budapesten

Közigazgatási és büntetőeljárásban vizsgálja a rendőrség annak a tűzesetnek a körülményeit, amely vasárnap hajnalban történt Budapest XV. kerületében – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
A tájékoztatás szerint augusztus 31-én, hajnali 2 óra 17 perckor érkezett bejelentés arról, hogy tűz ütött ki egy rákospalotai társasház hatodik emeletén. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság egységei a helyszínre vonultak és eloltották a lángokat.
Az első információk szerint a hatodik emeleti lakásból egy nő kizuhant, míg egy másik nő holttestét a tűzoltók a lakásban találták meg.
A helyszínen szemlét tartanak. A halálesetek miatt közigazgatási eljárás indult, a tűz keletkezésének körülményeit közveszélyokozás bűntettének gyanúja alapján vizsgálják.