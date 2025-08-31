Egy rejtélyes tűz miatt meghalt két nő Budapesten

tűz;haláleset;Rákospalota;közveszélyokozás;

2025-08-31 13:40:00 CEST

Az egyik holttestet a lakásban találták meg, a másikat az épület előtt.

Közigazgatási és büntetőeljárásban vizsgálja a rendőrség annak a tűzesetnek a körülményeit, amely vasárnap hajnalban történt Budapest XV. kerületében – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A tájékoztatás szerint augusztus 31-én, hajnali 2 óra 17 perckor érkezett bejelentés arról, hogy tűz ütött ki egy rákospalotai társasház hatodik emeletén. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság egységei a helyszínre vonultak és eloltották a lángokat.

Az első információk szerint a hatodik emeleti lakásból egy nő kizuhant, míg egy másik nő holttestét a tűzoltók a lakásban találták meg.

A helyszínen szemlét tartanak. A halálesetek miatt közigazgatási eljárás indult, a tűz keletkezésének körülményeit közveszélyokozás bűntettének gyanúja alapján vizsgálják.