200 ezer forintot követel egy nő Siófok városától, mert lespriccelte a rózsakerti szökőkút

2025-09-01 13:22:00 CEST

A nőt kinevették, perrel fenyegetőzik, a polgármester pedig üzent neki, hogy hajrá, állnak elébe.

Perrel fenyegette meg Siófok városát egy budapesti nő, mert a Balaton-parton álló rózsakerti szökőkút lespriccelte őt - erről Lengyel Róbert, a város polgármestere számolt be a Facebookon.

A sérelem lényege, hogy a spriccelés következtében a nőnek vizes lett a ruhája, ráadásul az ott sétáló emberek kinevették, sőt, úgy látta, hogy egy befutó hajó utasai is gúnyosan mosolyogtak rajta a fedélzetről. Ettől ő annyira kellemetlenül érezte magát, hogy egy héttel később is „introvertált” volt - áll a bejegyzésben.

A polgármester idézett is a levélből. E szerint a nő azt írta: „A kellemetlenségekért - elmaradt program, nyirkos ruhában utazás, megaláztatás - 200 000 forint sérelemdíjat kérek önöktől, mint a köztéri szökőkút üzemeltetőitől. Kérem, hogy az összeget szíveskedjenek az alábbiak szerint bankszámlaszámomra utalni. Amennyiben kárigényemet vitatják és nem fogadják el, az igényem érvényesítése érdekében jogi képviselőhöz fordulok.”

A városvezető alább válaszát is közölte: „Hát, nem fogadjuk el. Nem fogunk a siófoki adófizetők pénzéből ezért önszántunkból egyetlen kanyi vasat sem fizetni. Tessék körültekintőnek lenni, a kihelyezett figyelmeztető táblát elolvasni, meg számolni azzal, hogy nyáron, különösen is a kánikulában, ahol vannak, ott a szökőkutak bizony vizet spriccelhetnek ránk” - fogalmazott Lengyel Róbert.

A polgármester más témát is érintett a posztban, beszámolt ugyanis arról, hogy az egyik aranyparti strandszakaszon ismeretlenek néhány éves fákat tördeltek össze, emellett kukákat is megrongáltak. „Rengeteget költünk arra, teszem hozzá a közös, városi kasszánkból, hogy Siófok minél szebb, élhetőbb és zöldebb legyen, de az emberi galádság elleni szérumot még nem találtuk fel” - fogalmazott.