Kiderült, hogy melyik Rippl-Rónai-festmény kerül a Sándor-palotába Sulyok Tamás feleségének a kérésére

Kaposvár;festmény;Sándor-palota;Rippl-Rónai József;Sulyok Tamás;

2025-09-01 11:04:00 CEST

A kaposvári önkormányzat közölte, rájuk bízták a választást, ők pedig a festő Medgyessy olvas című képét javasolták.

Nemrég Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere közzétett egy videót, melyből kiderült: Nagy Zsuzsanna, Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége a városban járt, hogy egy Rippl-Rónai-festményt kölcsönözzön a Sándor-palotába.

A videóban elhangzott, hogy 3 és fél évre kapják kölcsön a képet. Az RTL Híradó kérdésére most a kaposvári önkormányzat közölte, hogy

a Sándor-palota rájuk bízta a választást, ők pedig a festő Medgyessy olvas című képét javasolták, amit el is fogadott a köztársasági elnök és felesége.

Azt is közölték, hogy akkor fogalmazódott meg a kölcsönzés ötlete, amikor a lengyel-magyar barátság napján Sulyok Tamás a lengyel köztársasági elnökkel a városba látogatott.

Azt sem a kaposvári önkormányzat, sem a Sándor-palota nem árulta el, hogy a kölcsönzés mennyibe fog kerülni. A köztársasági elnök hivatala ezzel kapcsolatban tudatta, hogy

a képkölcsönzésre vonatkozó haszon-kölcsön szerződés megkötése még folyamatban van,

bővebb tájékoztatást pedig csak a megállapodás aláírása után tudnak adni.

A modern magyar festőművészet egyik legfontosabb alakjának a somogyi megyeszékhelyen van emlékháza, ahol több tucat festményét állítják ki.