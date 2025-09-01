Egy férfi egy oroszországi tanévnyitón sündisznót dobált, majd letolta a nadrágját és megtámadta a rá kihívott rendőröket

Oroszország;tanévnyitó;zsonglőr;süni;

Nehezen értelmezhető jelenetek zajlottak le Novoszibirszkben.

Letartóztattak egy helyi férfit az oroszországi Novoszibirszk városában, miután egy iskola előtt egy élő sündisznóval zsonglőrködött - írta meg a Meduza.

A szemtanúi beszámolók szerint a férfi az iskolába érkezés után még a labdákkal kezdett zsonglőrködni, majd egy ponton előhúzott egy élő sündisznót, és a levegőbe dobta, elmondása szerint azért, hogy a tanévnyitóval járó stresszt oldani próbálja a gyerekekben.

A férfi ezután még fokozni is kezdte az akciót azzal, hogy letolta a nadrágját, mire a szemtanúk azt hitték, hogy szatír, ezért ráhívták a rendőrséget. Magamutogatás azonban nem történt, mivel a férfi három nadrágot húzott magára. A kiérkező rendőrökkel azonban így is konfliktusa támadt, legalábbis a beszámoló szerint nem volt hajlandó tudomásul venni az ellene végrehajtott intézkedést, és megtámadta a rendőröket.

A regionális belügyminisztériumi kirendeltség közölte, hogy a rendőrök őrizetbe vettek egy 1991-ben született férfit, aki „közrendvédelmi szabálysértést követett el, egyértelműen tiszteletlenül viselkedve a társadalommal szemben”. A közzétett videók egyikén a férfi hangosan kiabált. „Amikor a fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó felügyelő odalépett hozzá, a férfi figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetést, és fizikai erőszakot alkalmazott a rendőrrel szemben” – állította a tárca.

A férfi most előreláthatólag pénzbírsággal, vagy 15 napos börtönbüntetéssel néz szembe. A rendőrség átadta az ügyet a Nyomozó Bizottságnak, amely egyelőre nem nyilatkozott a témában. A zsonglőr viszont a szökött sünnel kapcsolatban elmondta, hogy jól ismeri az állatok szokásait, ezért ha kiengedték a börtönből, meg fogja keresni.