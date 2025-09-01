Kim Dzsongun elindult Pekingbe

Kína;Peking;Észak-Korea;vonat;Kim Dzsong Un;

2025-09-01 18:27:00 CEST

Vonattal.

Kim Dzsongun észak-koreai diktátor elindult Phenjanból Kínába vonattal, hogy részt vegyen a második világháború 80 évvel ezelőtti befejezésének emlékére rendezett katonai díszszemlén – közölte a dél-koreai Yonhap hírügynökség nyomán az MTI.

Vlagyimir Putyin szövetségese, a totalitárius kommunista rezsim vezetője Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására érkezik Kínába, ahol a kínai állami média szerint szerdán részt vesz azon a katonai parádén, ahol Japán 1945. évi kapitulációját ünneplik. A dél-koreai országegyesítési minisztérium közlése szerint Szöul Vu Vonsikot, a nemzetgyűlés elnökét küldi a kínai rendezvényre, de azt egyelőre nem tudni, hogy ott találkozik-e Kim Dzsongunnal.

Az észak-koreai vezető egyébként meglehetősen ritkán hagyja el az országát, 2011 óta tartó regnálása alatt összesen 11. alkalommal teszi ezt meg. Ez az ötödik kínai látogatása, ezen kívül volt még kétszer Dél-Koreában és kétszer Oroszországban, továbbá egyszer-egyszer Szingapúrban és Vietnámban.