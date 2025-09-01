tűzoltók;Pilisvörösvár;TEK;gázpalackok;csarnoképület;égő raktár;munkagépek;

Csarnoktűz volt Pilisvörösváron, az épület mellett mezőgazdasági gépek, targoncák égtek ki

A tűzoltók nagy erőkkel fékezték meg a lángokat, egy veszélyes gázpalackot a TEK mesterlövésze semmisített meg.

Egy ezer négyzetméteres csarnok gyulladt ki hétfő délután négy óra után a 10-es főút 16-os kilométere közelében, Pilisvörösvár határában. A helyszínre nagy erőkkel érkeztek a fővárosi hivatásos tűzoltók, akik a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották a lángokat – derült ki a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján közzétett jelentésekből. 

A csarnok körül harminc méter sugarú biztonsági zónát alakítottak ki, a tüzet hét habosított vízsugárral határolták körül. A tüzet két órán belül eloltották, az elsődleges felderítés alapján az épületben három targonca, egy kombájn, egy kisteherautó, egy traktor és egy mezőgazdasági gép égett ki.

A csarnokban több gázpalack is volt, az acetilénpalackot a Terrorelhárítási Központ (TEK) mesterlövésze az épületen belül lőtte ki. A tűz keletkezésének körülményeit a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vizsgálja. 

