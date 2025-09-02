Kirgiz-magyar testvériség

Kirgizisztán;képgaléria;

2025-09-02 06:00:00 CEST

Nem véletlen mondják Kirgizisztánra, hogy Közép-Ázsia Svájca: Tien-san hófödte hegyeitől a kristálytiszta tavakig, a végtelen sztyeppéken szabadon legelő lovaktól a nomád sátrak színes világáig minden kép egy ősi történetet mesél a természetről, a hagyományokról és az itt élő emberekről.

Világutazó szerzőnk, Kondor Bence képeit nézve mi is virtuális utazásra mehetünk, hogy átélhessük az ország időtlen nyugalmát és varázsát, vagy akár elmélkedhetünk (lelki?) rokonságunkon a kirgiz néppel.