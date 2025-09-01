Ugass, ha kedves az életed, és más bevált ötletek, ha vaddisznókkal, esetleg rókákkal találkoznál Budapesten

Pedig – mint a többi embert próbáló keservből – ebből sem politikai csörtét kellene kreálni, hanem szakemberek bevonásával megoldásokat találni, hiszen Buda azon részén szinte mindennaposok az ilyen esetek. Na, nem pont a János Kórháznál, bár miért éppen ott ne, hiszen az is a XII. kerület része, amit nem véletlenül neveznek Hegyvidéknek, hanem mert – a terület túlzott beépítésének dacára – még mindig sok a hegy, a völgy, a domb, összességében a természetes domborulat és zöldfelület, amit a belvárosból kiözönlő, jó levegőre, zöldbe vágyó, tehetős réteg megszállt, és honfoglalásával legyalult. A Budai-hegységet okkupálók szó szerint egymás elől szívják el a levegőt, mert éppen az a zöld fogy, amitől jobb (volt) a levegő minősége, mint a Duna túlpartján fekvő, pesti oldalon.
Az ott élők, vagy az oda látogatók, kirándulók egy dolgot felejtenek el, de azt konzekvensen. Azt, hogy az a terület mindig is az erdeiben élő vadállatokkal együtt alkotott komplex ökoszisztémát, ami mi, emberek szisztematikusan leromboltunk, valamint civilizáltnak gondolt eszközeinkkel és életmódunkkal folyamatosan pusztítunk.
Emiatt az állatok egyre kisebb helyen kénytelenek összeszorulni, és megjelennek a már emberlakta területeken is. Vigasztalódjunk, hogy legalább nem medvék borogatják a kukáinkat, mint a szomszédos Erdélyben, egy vaddisznó mégiscsak kisebb termetű, bár sebesebben tud futni. De félre a tréfával! Addig nagy az én szájam is, amíg a szobám biztonságos magányában írogatok erdei állatokról, de ha szembetalálkoznék velük, bizony inamba szállna a bátorságom.Ellepték a Budapest XII. kerületét a vaddisznók, már az emberek közelségéhez is hozzászoktak
Aminek igen nagy az esélye, merthogy ideiglenesen a Hegyvidéken állomásozom, ráadásul minden hajnalban futok. Fel a Normafa úton, a sípályákhoz, onnan tovább, az Erzsébet-kilátóhoz. Az erdőn át. Ugyan nem térek le a gyalogösvényről, de ha a János kórháznál megjelenhetnek, pont az erdőben miért ne?
Eddig is tudtam, hogy a vadak területén futok, ám most, hogy felhívták rá a figyelmemet, minden idegszálammal vizslatom az útmenti bokros részt, és azon morfondírozom, ha szembejönne velem bármilyen erdei állat, hová és hogyan menekülhetnék.