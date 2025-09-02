Orvoshiány, megszűnő osztályok – Súlyos válságra figyelmeztet a polgármester a keszthelyi kórházban

kórház;polgármester;figyelmeztetés;Keszthely;

2025-09-02 18:53:00 CEST

A keszthelyi kórház évtizedekig a térségi ellátás erős bástyája volt, ma viszont súlyos válságban van: orvoshiány, megszűnő osztályok, elmaradt fejlesztések, elvándorló betegek. A szülészet bezárása veszélybe sodorta a térség jövőjét, ezért azonnal összefogásra és intézkedésekre van szükség. Az utolsó órában vagyunk, hogy még meg tudjuk menteni az intézményt – mondta keddi sajtótájékoztatóján Tóth Gergely, a balatoni város ellenzéki polgármestere.

A városvezető hozzátette, a keszthelyi kórház állapotáról, a problémákról beszélni kell, nem lehet a szőnyeg alá seperni, mert ha úgy tesznek, mintha minden rendben volna, akkor csak tovább romlik a helyzet, még jobban leépül, még rosszabb lesz az ellátás. A polgármester bejelentette, a helyi orvosokkal, a környékbeli polgármesterekkel és egészségügyi szakemberekkel közösen nyolcpontos programot állítottak össze a kórház megmentéséért, ehhez bárki csatlakozhat az aláírásával.

A program szerint követelik, hogy a keszthelyi kórház teljes jogú intézményként nyerje vissza önállóságát, váljon le a zalaegerszegi kórházról, legyen saját, önálló költségvetése. Legyen új, állandó igazgató, aki döntési joggal rendelkezhet gazdasági, humán és szakmai kérdésekben, ne ideiglenes menedzserekkel próbálják megoldani a válságot. Nyissák újra a szülészetet és a nőgyógyászati fekvőbeteg-ellátást, az édesanyáknak joguk van a helyben szüléshez, normális körülmények között.

- A legfontosabb, hogy új orvosokra és szakdolgozókra van szükség, a jelenlegi 32 orvos helyett legalább 75 szükséges az ellátás biztonságos működéséhez, a mostani, 42 százalékos állásfeltöltöttség erre nem alkalmas – jegyezte meg Tóth Gergely. – A kritikus helyzetben lévő osztályokat haladéktalanul meg kell erősíteni: az intenzív osztályon a szükséges 7-8 orvos helyett csak 2-3 dolgozik, a sürgősségin csak ketten, s a sebészet is komoly létszámhiánnyal küzd.

A program alkotói azt szeretnék, ha a megfelelő orvos-utánpótlás érdekében újraindulna a rezidensprogram a kórházban, valamint államilag támogatott szolgálati lakásprogramot kérnek az orvosoknak és szakdolgozóknak. Szükségesnek gondolják egy szakmai alapokon működő munkacsoport felállítását, melynek tagjai az érinett önkormányzatok, szakmai szervezetek és állami döntéshozók, s mely havi rendszerességgel egyeztet a kórház megmentéséről, és a rövid és középtávú feladatokról.