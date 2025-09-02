„De jó, hogy nincs köztük Mohamed!” – örvendezett Oroszlány fideszes polgármestere, miután köszöntötte az elsősöket

Mohamed;tanévnyitó;Oroszlány;fideszes polgármester;köszöntő;első osztály;Takács Károly;

Takács Károly „migrációs országba” küldené azokat a háborgó szülőket, akiknek tetszik az arab eredetű név.

De jó, hogy nincs köztük Mohamed – mondta Oroszlány fideszes polgármestere a tanévnyitón, miután az elsősöket köszöntötte a24.hu több forrás alapján a hétfő reggeli a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában elhangzottakról. E szerint Takács Károly, akit az iskola hívott meg az ünnepségre, a lap kérdésére megerősítette: „Igen, mondtam, örülök, hogy az elmúlt időszakról, a rengeteg munkáról nem, de erről hírt adnak.”

A portál egy másik forrása szerint a polgármester arról beszélt, hogy Németországban már a legelterjedtebb név az iskolákban a Mohamed. – Nagyon örülök, hogy az előttem felsorolt elsősök között nincs ilyen. Ezt meg kell őrizni – hangoztatta, de erről már nem nyilatkozott. A kormánypárti Magyar Nemzet vasárnap írt a Mohamed névről, igaz nem az iskolákat vizsgálva, hanem a szélsőjobboldali AfD egyik parlamenti kérdésére adottnémet kormányzati választ, amely szerint a név a leggyakoribb az ottani állami jövedelemtámogatásban részesülők között.

Takács Károly szavai ugyanakkor több helyi szülőt felháborítottak, és a 24.hu úgy tudja, aestület nagy része is megütközött a kijelentésen. – Akinek nem tetszik a beszédem, az ne hallgassa meg. S nekik ha tetszik a Mohamed név (azaz ezzel a migrációt akartam kifejezni, azzal szembeni véleményem), akkor keressenek egy migrációs országot – magyarázta a polgármester egy dühös szülő Facebook-posztja alatt.

Tény, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont hivatalos oldalán a jelenleg érvényben levő, törvényes névjegyzékben a férfinevek között szerepel az arab eredetű Mohamed, tehát Magyarországon anyakönyvezhető. A név a Hamid (dicsért) szóból származik.