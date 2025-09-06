Ambrus Máté: Vak puli

vers;sors;

2025-09-06 08:12:00 CEST

A te sorsod nem olyan mint másé,

teszem azt, mint a Kuczog Balázsé.

Félig, vagy tán egészen másmilyen,



mert meg van írva a csillagokban,

meg az alkimista noteszokban,

számmisztikailag determinált.



Csak nem gondolod, csak nem képzeled,

hogy majd úgy vonszolod az életed,

mint el-elakadó banyatankot:



olykor kínlódva, de félig büszkén,

máskor átrángatva mások rüsztjén,

valami húgyfoltos pesti placcon!



Téged nem érdekel a balra menj,

az Irány Horány, a Kéktúramenny,

és hogy lesz-e végül Üdvözlégyott...



Te több leszel mint Puskin, vagy Hegel,

kezed vetekszik a Rodinével,

ujjad fürgébb, mint Paganinié.



Te soha nem fogsz felkiáltani,

hogy Éli, Éli lámma szabaktani,

vajon miért hagyott el tégedet.



De ha elfogyna a krampampuli,

talán egy félig-meddig vak puli

majd báránynak néz és hazaterel,



talán táncol veled tangót, kánkánt,

s a lelkedből hajt majd papírsárkányt,

hogy cikcakkban szállhass az ég felé.