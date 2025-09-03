Budapest;főváros;

2025-09-03 16:07:00 CEST

A város egyenlege jelenleg mínusz 70 milliárd a ma reggeli inkasszóval együtt.

Alig érkezett meg az azonnali jogvédelem törléséről szóló döntés, már le is emelték a 4,5 milliárd forintot a főváros számlájáról. Az sem zavarta ebben a Magyar Államkincstárat, hogy Budapest már hónapok óta kényszerűségből megemelt összegű folyószámlahitelből működik. A keretösszeg szeptember 19-ig még 80 milliárd, azt követően visszaáll a korábbi 40 milliárd forintos szintre. A város egyenlege jelenleg mínusz 70 milliárd a ma reggeli inkasszóval együtt. Kiss Ambrus, Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója abban bízik, hogy a szeptember közepén esedékes iparűzési adóbefizetések pozitív tartományba lökik majd a számlát, ám ez önmagában kevés lesz ahhoz, hogy az év végén a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartozás nélkül zárhassák az évet.

A főváros pénzügyi helyzetét hosszú távra rendező megoldás érdekében ültek tárgyalóasztalhoz júniusban a kormány képviselőivel, akik akkor azzal álltak fel, hogy a fővárosi önkormányzat működőképességét mindenképpen fenn kell tartani. Ehhez képest azóta sem volt több forduló.

A szerdai inkasszóval ismét jelentőset csúszott a fizetésképtelenség felé a főváros.

Egyelőre még kezelhető a helyzet, de ha a a május-június-július-augusztus hónapokra megítélt azonnali jogvédelmet is elveszítik és a MÁK az eddigiekhez hasonlatosan azonnal le is emeli a főváros számlájáról a a 28 milliárdot, akkor a fővárosnak már semmi mozgástere nem marad és nem tudja kifizetni a a számlákat, béreket. Megvan erre az esély, hiszen a nyári hónapokra kapott jogvédelemről szóló ítéletet is megtámadta a MÁK, de másodfokon még nem született döntés az ügyben.

Mint emlékezhetünk: a főváros a májusi 10,2 milliárdos inkasszó idején pénzügyi intézkedési csomagot fogadott el, az abban meghatározott szigorú likviditási szabályokon azóta sem enyhítettek, de Kiss Ambrus úgy véli, hogy „ez valójában nem más, mint a tartozások tologatása. Egyre több a ki nem fizetett számla”.

A városvezetés továbbra sem tervezi a közszolgáltatások korlátozását, mivel abból csak a város működését veszélyeztető drasztikus lépések esetén érhető el érdemi megtakarítás. A város leállítását pedig zsákutcának tartják.

Kiss Ambrus arról nem akart találgatásokba bocsátkozni, hogy mikor állhat elő a csődhelyzet. Ahogy lapunknak még az újabb inkasszó előtt mondta: „ha nem kapjuk meg az őszi hónapokra a jogvédelmet, vagy ha a korábbi hónapokra megkapottat törlik másodfokon és be kell fizetnünk a számlákat akkor már az év vége előtt kritikus szintet érhet el a tartozás”.

Ahogy arról többször beszámoltunk a fővárosi önkormányzat évek óta vitatja a szolidaritási hozzájárulás mértékét és beszedésének módját is. Több pert is indítottak az ügyben. Az idén már 89 milliárd forintot kellene befizetnie ezen a címen. Jövőre 97,5 milliárd forintra nőhet az elvonás, holott Budapest már tízmilliárdokkal fizet be többet az államkasszába, mint amennyit onnan működésre kap.