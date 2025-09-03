Már ősszel térgondnokok jelennek meg a budapesti köztereken

Budapest;közterület;tisztaság;térgondnok;

2025-09-03 14:04:00 CEST

Első körben a Blaha Lujza téren, a Deák Ferenc téren, az Etele téren, a KÖKI-nél, az Örs Vezér terén és a Széll Kálmán téren.

A budapesti, nagy forgalmú közterek tisztaságának biztosítása érdekében – a korábbi magyar tapasztalatokat és a nyugat-európai nagyvárosi gyakorlatot elemezve – térgondnoki szolgálat felállítását kezdte meg a Budapesti Közművek – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében a társaság.

A tájékoztatás szerint

első körben hat kiemelt forgalmú, fővárosi téren – Blaha Lujza tér, Deák Ferenc tér, Etele tér, KÖKI, Örs Vezér tere, Széll Kálmán tér – indul el a feladatkör.

A térgondnokokat a Budapesti Közművek az adott térre dedikáltan, két műszakos munkarendben (hajnaltól kora délutánig, azután késő estig) foglalkoztatja majd, és feladatkörük az adott csomópont köztisztasági rendjének biztosítására fókuszál. A térgondnok munkaköre szerint folyamatosan a körülhatárolt területen tartózkodik, és

köztisztasági szemlét végez,

kezeli a palackgyűjtés, vagy éppen a varjak miatt kialakuló köztisztasági helyzeteket,

felszedi az útjába kerülő szemetet,

szükség esetén felkéri az illetékes fővárosi vagy kerületi önkormányzati szolgáltatókat, illetve az érintett elárusítóhelyeket a kezelésükbe tartozó hulladékgyűjtők soron kívüli ürítésére,

udvariasan fellép a közterületi normák felelős, környezettudatos betartatása érdekében a járókelők, az elárusító-helyek, vagy épp a kutyasétáltatók felé.

A térgondnok a gyakorlatban szorosan együttműködik a köztisztaság biztosítása érdekében a különböző fővárosi cégekkel, kerületi szolgáltatókkal, de a téren működő vállalkozásokkal is. Szükség esetén azonnal értesíteni tudja a rendőrséget vagy a mentőszolgálatot. Jól beazonosítható, a Budapesti Közművek logójával ellátott egyenruhájában végzi majd a feladatát.

A Budapesti Közművek arra kéri a főváros közterületeinek használóit, illetve a járókelők számára működő élelmiszer-árusító egységeket, hogy a jövőben segítsék a térgondnokok munkáját. A toborzást már megkezdte a Budapesti Közművek, az álláshelyekre a társaság a szükséges forrást belső átcsoportosítás révén biztosítja. A közlemény szerint az első gondnokokkal a munkakörök betöltését követően már az ősz folyamán találkozhatnak a fővárosiak.