Már ősszel térgondnokok jelennek meg a budapesti köztereken

A budapesti, nagy forgalmú közterek tisztaságának biztosítása érdekében – a korábbi magyar tapasztalatokat és a nyugat-európai nagyvárosi gyakorlatot elemezve – térgondnoki szolgálat felállítását kezdte meg a Budapesti Közművek – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében a társaság.
A tájékoztatás szerint
első körben hat kiemelt forgalmú, fővárosi téren – Blaha Lujza tér, Deák Ferenc tér, Etele tér, KÖKI, Örs Vezér tere, Széll Kálmán tér – indul el a feladatkör.
A térgondnokokat a Budapesti Közművek az adott térre dedikáltan, két műszakos munkarendben (hajnaltól kora délutánig, azután késő estig) foglalkoztatja majd, és feladatkörük az adott csomópont köztisztasági rendjének biztosítására fókuszál. A térgondnok munkaköre szerint folyamatosan a körülhatárolt területen tartózkodik, és
köztisztasági szemlét végez,
kezeli a palackgyűjtés, vagy éppen a varjak miatt kialakuló köztisztasági helyzeteket,
felszedi az útjába kerülő szemetet,
szükség esetén felkéri az illetékes fővárosi vagy kerületi önkormányzati szolgáltatókat, illetve az érintett elárusítóhelyeket a kezelésükbe tartozó hulladékgyűjtők soron kívüli ürítésére,
udvariasan fellép a közterületi normák felelős, környezettudatos betartatása érdekében a járókelők, az elárusító-helyek, vagy épp a kutyasétáltatók felé.
A térgondnok a gyakorlatban szorosan együttműködik a köztisztaság biztosítása érdekében a különböző fővárosi cégekkel, kerületi szolgáltatókkal, de a téren működő vállalkozásokkal is. Szükség esetén azonnal értesíteni tudja a rendőrséget vagy a mentőszolgálatot. Jól beazonosítható, a Budapesti Közművek logójával ellátott egyenruhájában végzi majd a feladatát.
A Budapesti Közművek arra kéri a főváros közterületeinek használóit, illetve a járókelők számára működő élelmiszer-árusító egységeket, hogy a jövőben segítsék a térgondnokok munkáját. A toborzást már megkezdte a Budapesti Közművek, az álláshelyekre a társaság a szükséges forrást belső átcsoportosítás révén biztosítja. A közlemény szerint az első gondnokokkal a munkakörök betöltését követően már az ősz folyamán találkozhatnak a fővárosiak.