Összejött egy interszexuális nővel a lengyel szélsőjobboldali politikus, majd kilépett a pártjából

Lengyelország;kilépés;szélsőjobboldal;interszexualitás;

2025-09-03 17:39:00 CEST

Most a fontos dolgokra akarnak koncentrálni inkább - nyilatkozta.

A lengyel szélsőjobboldali Konfederacja (Konföderáció) párt szegényebb lett egy politikussal, Dawid Szóstak ugyanis megerősítette, hogy párkapcsolatra lépett Michalina Manios interszexuális modellel, ezzel a lendülettel pedig ki is lépett a pártból - írja a Euronews.

Dawid Szóstak és Michalina Manios páros interjút adtak a Gazeta Wyborczának, itt történt a bejelentés. Arról ellentmondanak az információk, hogy Manios esetében interszexuálisról, vagy transzneműről beszélünk-e, a források ugyanis hol így nevezik, hol úgy. De annyi mindenesetre bizonyos, hogy nem szokványos a jelenség. A pártjából való kilépést a politikus azzal indokolta, hogy most „arra akarnak koncentrálni, ami fontos”.

Interjújukban megerősítették az őket összekötő számos közös értéket, ilyen például, hogy mindketten hívő katolikusok, és hogy tisztelik a hagyományokat. A megismerkedésükről részleteket nem árultak el, de annyit igen, hogy egy online társkereső alkalmazáson keresztül került erre sor. Ezt követően a modell elmondása szerint már minden teljesen természetesen történt.

Michalina Manios 2011-ben lett országosan ismert egy televíziós modell casting show-ban. Elmondta egyebek között, hogy 18 éves koráig fiúként nevelték, ezt az időszakot úgy jellemezte, mint egy „börtönben töltött időt”. Mint fogalmazott: „funkcionálisan nőként fejlődtem, de sajnos férfi identitást kaptam. (...) A testem és az elmém a nőiesség felé fejlődött, de a nemi szerveim nem. Szégyelltem testnevelés órákra járni, mert zavarban voltam.” 18 évesen vált törvényesen nővé, ezt követően Svédországba ment filológiát és pszichológiát tanulni. Jelenleg Lengyelország és Svédország között ingázik.

Dawid Szóstak a Konfederacja katowicei vezetője volt mostanáig, indult a legutóbbi parlamenti választáson is, de nem szerzett mandátumot. Pártjának vezetője, Sławomir Mentzen 2019-ben úgy foglalta össze a szélsőjobboldali formáció lényegét, hogy „a zsidók, a homoszexuálisok, az abortusz, az adók és az Európai Unió ellen is kiállunk.” Mentzen az idei lengyelországi elnökválasztáson is indult, ahol az első fordulóban 14,81 százalékot szerzett, s különösen a fiatalok körében volt népszerű, Olgierd Annusewicz, a Varsói Egyetem politológusa szerint elsősorban a rendszerellenessége és csak másodsorban a konkrét nézetei miatt.