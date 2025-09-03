Mészáros Lőrinc magángépe pont azon a környéken járt, ahol Orbán Viktor nyaralt

Orbán Viktor;Mészáros Lőrinc;magángép;luxizás;

2025-09-03 16:38:00 CEST

Rendületlen a luxizás.

Mészáros Lőrinc luxus magángépe is pont a horvátországi Brac szigetén járt augusztus 28-án, aznap, amikor Orbán Viktor is ott nyaralt - számolt be róla a 444.

A lap felidézi, előzőleg Dénes Balázs, a Civil Liberties Union for Europe (Liberties) jogvédő szervezet vezetője beszélt az Átlátszónak és a Tilos Rádiónak arról, augusztus 28-án, délután 1 óra körül belefutott a miniszterelnökbe és a gázszerelőből lett leggazdagabb magyarba, Orbán Viktor egykori iskolatársába.

Az útvonalakat rögzítő alkalmazások segítségével a lap lekövette Mészáros Lőrinc magángépének, az OE-LOT lajstromjelű Bombardier Global 6500-asnak az útvonalát. Azt találták, hogy aznap a helyi reptér apronján parkolt a gép, ahova előző nap érkezett. Majd augusztus 28-án 17:41-kor két ember felsétált a fedélzetére, s a gép elindult Budapestre. A lap erről webkamerás felvételt is közzétett.

Dénes Balázs szürreálisnak írta le a találkozást Orbán Viktorral és Mészáros Lőrinccel. Beszélgetésbe elegyedtek, majd közös fotót is készítettek, de ezeket nem hozza nyilvánosságra, mert mint mondta, „nem engedhetem meg magamnak, hogy ezekkel az urakkal szerepeljek egy képen a nyilvánosság előtt.”

Az Átlátszó tavaly novemberben írta meg, hogy a felcsúti oligarcha magángépe egyébként vadonatúj, 2024-ben gyártották. A luxizás ezen formájáért 56 millió dollárt, azaz átszámítva mintegy 22 milliárd 120 millió forintot kellett fizetnie a közpénzen leggazdagabb magyarrá lett milliárdosnak. Ez az a luxus magángép, amellyel Mészáros Lőrinc a müncheni BL-döntőre is repült, majd amikor a 444 megkérdezte, hogyan érkezett a helyszínre, úgy reagált, hogy „gondolom, nem gyalog.”

A 444 szerint a magángép a horvátországi találkozó után augusztus 31-én Botswanába repült, ahol Maun repterén szállt le, amely város az afrikai luxusvadászat egyik központja.

Orbán Viktor nyaralása környékén egyébként egymás után tűntek fel a NER különféle luxizó alkalmatosságai: maga a miniszterelnök is magángéppel utazott a helyszínre, majd a környéken megjelent a korábban Szíjj Lászlóhoz köthető Lady MRD és a Mészáros-féle Rose d'Or luxusjacht is. Mindeközben a batidai vadászkastély környékén feltűnő Lázár János úgy tűnik, hiába beszél a luxizás okozta ártalmakról.