Több benzinkúton megszűnik az e-matrica-árusítás

Az autópálya-matricával kapcsolatos, szeptember 1-i szabályváltozások nyomán több kis magyarországi kút megszüntette a termék árusítását – erősítette meg értesülésünket Gépész László, a nagy láncokhoz nem tartozó, közel ezer töltőállomást képviselő Független Benzinkutak Szövetsége alelnöke.

Bár az érintett egységek száma változik, mostantól legalábbis nem érdemes meglepődni az autópálya-matrica-igény visszautasításán.

A kútüzemeltetői döntés oka, hogy az e-matricákkal kapcsolatos jogszabályváltozás nyomán megszűntek az eddig az elárusítóhelyek és a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. közé ékelt Kupon Portfolió Kft. közötti szerződések és így valamivel több mint 1 százalékos jutalékuk is. (Az Mfor korábban kapcsolatokat talált a kft.-t és Mészáros Lőrinc között.) Bár az e-matricák árusítása anyagilag – például a tranzakciós illeték, a kártyás fizetés költsége, a ráterhelődő iparűzési és kiskereskedelmi adó, illetve a rendszer üzemeltetési költségei miatt - eddig sem érte meg, az ügyfelek megtartása végett a terméket palettájukon tartották. A váltással tovább emelkedő veszteségeket ugyanakkor egyes üzemeltetők már nem vállalják. Mostantól a kutaknak közvetlenül a NÚSZ-szal kellene szerződniük, amitől egy érintett az új tervezet fenyegető kitételei miatt lépett vissza.

Mindemellett kutas forrásaink felhívták a figyelmet, hogy, például könnyen kezelhető QR-kódok kifüggesztésével, vendégeik önálló, online e-matrica-vásárlását ezentúl is segítik.

A módosítások mögött többen újfent a kútpiac nagyobb szereplőit segítő és a kicsik kiszorítását célzó sanda kormányzati szándékokat sejtenek. Gépész László szerint ezt a vélekedést erősíti, hogy a törvénymódosítás egy másik pontja szerint január 1-től az árusításban csak legalábbis áttételes állami résztulajdonú fél „működhet közre”. A kútpiacon pedig, ha egyetlen részvény erejéig is, de ilyen csak a Mol. Az alelnök szerint a kitételt még elemzik. Értesülésünk szerint egyes "nagy" láncok is fontolgatják az e-matrica-eladás kivezetését.

Szeptember 1-től autópálya-matricák eladásakor megszűnik az online kényelmi díj felszámítási lehetősége és a NÚSZ által a fizikai viszonteladóknak korábban fizetett jutalék is - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) az MTI-vel. Utóbbiak kizárólag üzemanyagtöltő állomások és a határátkelőhelyek 5 kilométeres körzetében működő üzletek lehetnek.