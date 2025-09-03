Hernádi Zsolt kitart az oroszok mellett, kár, hogy az ellátási nehézségekről és drágulásról szóló érveit nagyrészt azonnal cáfolták

Oroszország;MOL;kőolaj;cáfolat;Hernádi Zsolt;

2025-09-03 13:00:00 CEST

Bár a Mol elnök-vezérigazgatója következetesen kiáll az orosz nyersanyagbeszerzés fenntartása mellett, érveit független szakértők jórészt cáfolni látszanak.

Azért lenne fontos, hogy a Mol ne orosz kőolajat vegyen, mert minden Moszkvának fizetett fillér Putyin Ukrajna elleni háborúját támogatja – vélekedtek lapunknak szakértők Hernádi Zsolt Mol-vezér szokatlan sűrűségű, először a Mandinernek, majd az ATV-nek adott minapi interjúi kapcsán. A Mol, amíg csak teheti, ragaszkodik az orosz olajhoz - nyomatékosította az eddigi álláspontot az elnök-vezérigazgató. Olyannyira, hogy ha a magyar és szlovák olajellátásában évtizedek óta kulcsszerepű, Oroszországból eredő, de Belaruszon és az ukrán háborús övezeten is áthaladó Barátság kőolajolajvezetéken keresztüli ellátás bármely ok miatt hosszú időre megszakadna, a másik lehetséges útvonalon, vagyis a horvát Omisalj kikötőjéből eredő Adria-vezetéken is leginkább orosz kőolajat vennének. A Mol százhalombattai és pozsonyi finomítója ugyanis egyaránt orosz kőolaj feldolgozására épült.

Más, tengeri szállítású típusokból az egységek jelen állapotukban az oroszhoz képest kevesebb készterméket képesek előállítani, amiben így a Mol ellenérdekelt, mégis évtizedek óta fáradozik azon, hogy a két egységet alkalmassá tegye akár száz százalékban az Adriáról származó nemzetközi típusok feldolgozására – rögzítette az elnök-vezérigazgató. A Dunai Finomító ebbéli mutatója jelenleg körülbelül 50 százalék, pozsonyi egységük átalakítása pedig több ok miatt előrébb tart. A száz százalékra vonatkozó ígéretük 2026 vége. De az átalakítással csak a képességet teremtenék meg: amíg csak tehetik, azt követően is megtartanák az orosz olajbeszerzést – szögezte le a Mol-vezér. Forrásaink szerint tehát az orosz nyersanyagbeszerzés elsősorban erkölcsileg aggályos; bár mivel a többi EU-tag, ugyanezen megfontolásból, akár veszteséggel is, de elfordult az orosz terméktől, Magyarország emiatt hanyatló nyugati kapcsolatai, ha nem is a Molnak, de az országnak, hosszú távon mérhető anyagi kárt okozhatnak. Az Európai Bizottság egyébként 2027 végével immár végleg, kivétel nélkül az összes tagállamnak megtiltaná az összes orosz energiahordozó-vásárlást; e két témát az interjúk kevéssé érintették.

Az elnök-vezérigazgató azt is fenntartja, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint az Adria-vezeték egyelőre nem alkalmas a két finomító folyamatos, teljes üzemű ellátására, ráadásul a horvátok a szállítási díjakat is a többszörösükre emelték.. Megjegyzendő: az Adria horvát szakaszát üzemeltető, állami irányítású Janaf – a Mollal folytatott, illetve a két kormány között szintén évtizedek óta zajló, leginkább üzleti jellegű, ám megegyezésre a legritkábban vezető viták közepette - többször rögzítette, hogy szerinte a most alacsony kihasználtságú vezeték alkalmas, illetve gyorsan és olcsón képessé tehető akár mindkét egység igényeinek teljes körű kiszolgálására.

A téma kapcsán az elmúlt napokban megszólaló független szakértők – lapunkban Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője, a KlikkTV-n Miklós László, a Klubrádióban pedig Holoda Attila egykori Mol-vezető – egyaránt adatszerűen cáfolták Hernádi Zsoltot. E szerint az Adria havi 1,2 – évi 14,4 - millió tonna olaj ideszállítására képes, míg a két, nem is mindig csúcsra járatott finomító éves, tényleges felhasználása körülbelül 11 millió tonna; ez tehát bőven elegendőnek tűnik. Hernádi Zsolt eme érvek kapcsán azt jelezte, hogy a Janaffal végzett közös vizsgálatok egy része ezt nem támasztotta alá, még ha a horvát fél épp sikeres tesztekre hivatkozik is. A horvátok azt is váltig állítják, hogy szállítási tarifáik nem személyre szabottak és azok az uniós előírásokat követik. Holoda Attila Klubrádióban ismertetett felmérései szerint a hordónként 2,4 dolláros horvát szállítási díj még alacsonyabb is a 3,4 dolláros ukránnál.

A Mol-vezér amellett is hitet tett, hogy „két cső jobb mint egy”: szerinte a Barátságon a szintén a Kádár-korszakban épült Adria-vezeték léte miatt kaptak olcsó olajat, mivel az orosz fél is tudta, hogy az Adrián is hozzájutnak a nyersanyaghoz. A cégvezér a viták kapcsán a magyar, a szlovák, illetve térségi energia-ellátás biztonságának elsődlegességét hangsúlyozta. A Mandiner sajátos felvetésére, miszerint „az ellenzéki sajtó” az olajcsoport ebbéli álláspontját az orosz ellátáshoz váltig ragaszkodó Orbán-kabinetével ellentétesnek véli, Hernádi Zsolt rögzítette: a Mol és az Orbán-kormány álláspontja között nincs ellentmondás.

A Mandiner felvetésével, miszerint a Barátság kőolajvezeték leálltával „a térség beállna”, az elnök-vezérigazgató árnyaltan értett egyet: ilyen esetre, a kieső késztermékek beszerzésének nehézségeit ecsetelve, az ATV-ben körülbelül 10 százalékos üzemanyag-áremelkedést vetített előre. Szakértők ennek kapcsán arra hívták fel a figyelmünket, hogy tavaly óta, amikortól a kormány – elsősorban a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) – ellenkező esetre „beavatkozással” fenyegeti a hazai „üzemanyag-kiskereskedőket”, az átlagtarifák átlaga a környező államok szintje alá csökkent; egy ilyen emelés viszont átlépheti ezt a „gyakorlati ársapkát”. Lapunk e tárgyban tegnap elvi álláspontot kért az NGM-től, ám lapzártánkig nem érkezett válasz.