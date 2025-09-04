Csak álmegoldás a 112-es új funkciója, nem segít a gyermekvédelem égető problémáin

gyermekvédelem;112-es segélyhívó;

2025-09-04 05:55:00 CEST

A Gyermekjogi Civil Koalíció szerint a veszélyeztetett gyermekek ettől nem jutnak megfelelő segítséghez.

Nem nyújt megoldást a gyermekvédelem égető problémáira, a gyermekeket érintő rossz bánásmódra a 112-es azonnali segélyhívószám új bejelentési funkciója – írta közleményében a Gyermekjogi Civil Koalíció. A 2015-ben alakult, Magyarország legnagyobb - 39 szervezetből, 35 egyéni szakértőből és 9 megfigyelő intézményből álló - gyermekjogi szakmai hálózatának véleménye a héten történt miskei tragédia miatt még inkább ráirányítja a figyelmet a hibára. Egy 22 hónapos kislány meggyilkolásával az anya jelenlegi párját gyanúsítja a rendőrség, korábban több jelzés is érkezett a családtagok agresszív viselkedése miatt. Ám érdemi segítség a hatóságtól, és a gyermekvédelmi rendszerből sem érkezett.

Lapunkban is megírtuk, nemrég új funkcióval bővült a 112-es segélyhívószám – elindult a „Tedd le a terhed!” program. Ezt a gondoskodáspolitikai államtitkár, Fülöp Attila jelentette be, aki megjegyezte, mindez a rendvédelem és a gyermekvédelem együttműködésében valósul meg, mostantól ez a szám a gyermekvédelmi bántalmazás vagy abúzus gyanúja esetén is hívható. A Gyermekjogi Civil Koalíció szerint azonban a veszélyeztetett gyermekek ettől nem jutnak megfelelő segítséghez, védelemhez. A gyermekvédelem akut, rendszerszintű problémáira a szakemberek megfelelő támogatásának, tisztességes bérezésének és erkölcsi megbecsülésének megteremtése, a gyermekvédelmi alapellátás és szakellátás működési feltételeinek haladéktalan megerősítése lenne a megoldás.

Kitért a közlemény arra is, hogy a jelenleg kórházban rekedt több mint 300 csecsemő helyzetének azonnali, gyermekközpontú rendezése, a teljes gyermekvédelmi rendszer átfogó átvilágítása, a rendszerszintű problémák beazonosítása és megoldási javaslatok megfogalmazása sem várhat.

Ameddig nem történik meg a gyermekvédelmi rendszer valódi átvilágítása, és a szaktárca nem szünteti meg a rendszer jelenlegi súlyos diszfunkcionális működését, addig nem áll helyre a gyermekvédelem szakma presztízse. A Gyermekjogi Civil Koalíció ismét - már sokadjára - arra kérte a szaktárcát, hogy mielőbb valósítsa meg a rendszer igazi és gyökeres reformját.

A tragédia és a szakemberek felhívása nem hatotta meg a gyermekvédelem irányítóit. A terület első számú vezetője - akihez a rendőrség munkája is tartozik - a belügyminiszter. De Pintér Sándor nem szólalt meg a tragédiával végződő gyermekbántalmazásról, és a Belügyminisztérium oldalán sem olvasható róla semmi. Fülöp Attila, a gyermekvédelemért is felelős gondoskodáspolitikai államtitkár sem érezte fontosnak, hogy megszólaljon. Facebook bejegyzéseit olvasva úgy tűnik, mindent rendben talál, a tragédia óta beszámolt egy székesfehérvári család- és gyerekjóléti központról, megköszönte, hogy Budapest II. kerületében helyi KDNP elnöknek választották, valamint fontosnak tartotta még azt is, hogy szerinte lebukott a Tisza, amely sunyin és titokban Tisza-adót tervezget.