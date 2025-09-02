Megerősítette a rendőrség, az anya új párját gyanúsítják a miskei kislány megölésével

rendőrség;emberölés;cáfolat;kislány;megerősítés;Miske;

2025-09-02 15:34:00 CEST

Azt cáfolták, hogy a férfi korábban bántalmazta volna a gyermeket vagy a testvérét.

A rendőrök a buszsofőrtől és az ott utazóktól is megkérdezték, hogy történt-e bármilyen probléma a családdal, de a bejelentőn kívül senki sem jelezte, hogy bántalmazták volna bármelyik gyereket – idézte a HVG a rendőrség megkeresésükre küldött válaszát. Ezzel arra reagáltak, hogy a miskei kislány megölésével gyanúsított férfi, J. Dávid elfogása után megjelent egy kalocsai Facebook-csoportban megjelent egy bejegyzés, amely szerint a gyereket és testvérét korábban is bántalmazták a szülei. A poszt szerint az elhunyt gyermeket 2024 novemberében egy buszon a két szülője bántalmazta, a rendőrség pedig nem tett semmit.

Korábban a Blikk is arról írt, hogy információik szerint a kislányt hároméves testvére szeme láttára bántalmazhatta az édesanyjuk új párja. A rendőrség szerint a szülők azt mondták a járőröknek, hogy a gyereknek jön a foga, aki ezért nyűgös és ezért voltak ők is feszültebbek. – A miskei körzeti megbízott idén januárban egy alkalommal ki is ment a családhoz, mivel a szülők veszekedtek, de ekkor sem merült fel, hogy bárki is bántalmazta volna a gyerekeket. Ettől függetlenül az eset után a rendőrök jelzéssel éltek a gyermekjóléti szolgálatnak – tették hozzá.

A közlemény arra is kitért, hogy az anya és az apa nem sokkal később szakítottak, és az asszonynak új párja lett – a most elfogott J. Dávid – 2025 februárjában. Azóta semmilyen jelzés nem érkezett a rendőrséghez, hogy a szülők veszekedtek volna. A gyerekek bántalmazására semmilyen információ nem merült fel sem a rendőrségnél, sem a gyermekjóléti szolgálatnál

Amint arról lapunk is beszámolt, kedd délelőtt a rendőrök elfogták a 22 hónapos miskei kislány megölésével gyanúsított 24 éves férfit, aki ellen hajtóvadászatot indítottak. J. Dávidot őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A Kalocsai Rendőrkapitányság szeptember 1-jén indított körözési eljárást a majdnem 2 éves kislány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek, és hétfőn este holtan találták meg. A Blikk szerint a 22 hónapos kislány testét a focipálya mögött lévő keresztnél, babakocsijától nem messze találták meg.