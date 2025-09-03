Székely János szombathelyi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új elnöke

tisztújítás;Magyar Katolikus Püspöki Konferencia;Székely János;Máriapócs;

2025-09-03 21:29:00 CEST

Veres Andrást váltja a poszton. Az elnökhelyettes Udvardy György marad.

Tisztújítást tartott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK), melynek keretében Székely János szombathelyi megyéspüspököt választották meg a testület élére - számolt be honlapján az MKPK.

A testület őszi rendes ülését Máriapócson tartották, itt megköszönték Veres András győri püspöknek és Udvardy György veszprémi érseknek, hogy két cikluson keresztül elnökként, illetve elnökhelyettesként vezették a püspökök testületét.

A hatályos szabályzatnak megfelelően az elnöki tisztségre legfeljebb egy alkalommal választható újra ugyanaz a személy, így új elnököt kellett választani, az elnökhelyettes azonban továbbra is Udvardy György marad.

Az elnök és az elnökhelyettes mellett megválasztották az Állandó Tanács tagjait is, amely tisztségre még Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, valamint Felföldi László pécsi püspök nyerte el a szavazásra jogosultak bizalmát.

Az újonnan megválasztott tisztségviselők megbízatása öt évre szól - áll a közleményben.