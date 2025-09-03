„Csak Orbán Viktorban bízom, s ha ő azt mondja, hogy az Európai Unió háborúpárti, akkor az úgy is van”

Fidesz;körkép;vidék;riport;

2025-09-03 17:40:00 CEST

A Fidesz hívei háborúpártinak gondolják az ellenzéket és az Európai Uniót. Az általunk kérdezett magyarok többsége viszont elmebetegnek látja azt, aki elhiszi a kormánypárt ellenzéket lejárató narratíváját – derült ki a Népszava körképéből.

– Az ellenzék háborúpárti, és az Unió is! – állította határozottan a Szalántán élő Mária. Az egykor gyermekápolóként dolgozó 71 esztendős, horvát gyökerű asszony épp másfél éves unokájával, Dusánnal játszott a kertben, amikor arról kérdeztem: elhiszi-e a Fidesz vezető politikusainak, hogy az ellenzék és az Unió háborúpárti politikát folytat Ukrajna dolgában. Mária nem titkolta, hogy elhiszi ezt a Fidesz-narratívát, majd hozzátette: – Ukrajna rosszat akar nekünk, és háborút akarnak ellenünk is.

– Azt gondolja – állítottam meg szavát –, hogy az Oroszország ellen vesztésre álló Ukrajna, velünk szemben is frontot nyitna?

– Nézze, nem foglalkozom ilyen dolgokkal, de elhiszem, amit a Fidesz mond, hogy az ellenzék, ha hatalomra kerül, akkor belekeveredünk a háborúba.

Az elmúlt napokban arról faggattam az utcán megszólítva Baranya és Tolna megye tíz településén az embereket, hogy megtudjam: elhiszik-e a kormány másfél éve tényként ismételt kijelentését az ellenzék és az Unió háborúpártiságáról? Nos, a Fidesz rendíthetetlen hívei – a riportalanyok válaszai alapján – kétely nélkül elfogadják, hogy a párt és a kormány igazat mond ebben az ügyben. Egy 65 éves, névtelenül megszólaló, szalántai asszony – aki férjével közösen őstermelőként gazdálkodik – így fogalmazott:

– Ha az ellenzék nyer, akkor katonákat kell majd küldenünk Ukrajnába.

– A frontra? – néztem rá elképedten.

– Igen, mert a szankciókkal az Unió nem tudja tönkre tenni Oroszországot, ezért folytatódik háború. A politikusok bármit megtesznek, mert a politikus egy különleges embertípus, nem érdekli semmi, csak a saját érdeke.

– És maga szerint az európai polgárok hajlandók lesznek elmenni az ukrán frontra?

– A második világháborúba is el kellett menni a katonáknak. Nem kérdezték, akarnak-e?

– Az 80 éve történt – érveltem tovább –, az európai emberek megváltoztak.

– Az emberek változtak ugyan, de nem jó irányba. Csak a telefonjukat nézik. A gyerekek kezében ott az okos telefon, más nem is érdekli őket.

– Ez nagyon más téma, de ha már szóba hozta: önnek nincs okos telefonja?

– Van, de azt csak telefonálásra használom.

– Pedig lehet rajta érdekes információkat olvasni, például arról, hogy kinek érdeke az ukrajnai háború.

– Ilyeneket nem olvasok. Majd talán most, ha befekszem aortaműtétre a kórházba – mondta elköszönéskor.

A csakis romák lakta Alsószentmártonban az általam megállított nyugdíjasok mindegyike hitelt adott a Fidesz üzenetének. A 66 éves Petrovics Péter szerint, ha a Tisza kerül hatalomra, akkor a fiatal férfiakat nálunk is éppúgy fogdossák össze az utcán, mint Ukrajnában.

– Maga hagyná, hogy elvigyék a fiát? És a többi szülő is hagyná, mind? – kérdeztem az egykor a siklósi városgazdálkodásnál dolgozó, szentmártoni férfit.

– Mit tehetnénk? – tárta szét a karját. – Ha miniszterek ezt akarják, akkor menni kell. De Orbán ezt nem engedi.

A 77 esztendős Ferenc komlói, több mint 20 évet lehúzott az ezredforduló után bezárt szénbányában, bár egykor tagja volt az MSZMP-nek, és sokáig a baloldalra szavazott, 2010 óta a Fidesz feltétlen híve.

– Csak Orbánban bízom – vallotta be azonnal –, s ha ő azt mondja, hogy az Unió háborúpárti, akkor az úgy is van.

Magyar Péter az Unió embere, ha ő lesz a kormányfő, és az Unió azt parancsolja, menni kell a háborúba, akkor a magyaroknak is menni kell. Az Unió meg akarja szerezni magának Ukrajnát, a saját hasznára újjá akarja építeni, ezért kell odamenni harcolni.

– És Oroszország háborúban legyőzhető? – vetettem közbe. – Ez még senkinek se sikerült.

– Hát ez az – bólintott rá –, ezért lesz ebből nagy baj.

– Az uniós politikusok ezt nem mérték volna fel?

– De, biztosan felmérték, ezért nem mernek egyelőre katonákat küldeni.

– Nem az lenne jó az Uniónak, ha minél hamarabb megkötnék a békét?

– Az lenne, még se erőltetik a békét, csak a szankciókat.

– Orbán is megszavazta a szankciókat – jegyeztem meg.

– Kénytelen volt elfogadni az ország érdekében, hogy jöjjenek az uniós pénzek. De ő elmondta, hogy nem ért egyet. Mert ő békét akart. Meg hogy üljenek le tárgyalni az ukránok az oroszokkal.

– Putyin csak akkor hajlandó tárgyalni, ha Ukrajna lemond területének egy jelentős részéről. Ha engednek neki, nem követelhet újabb területeket?

– Akkor is engedni kell, az oroszok az erősebbek.

– Ezen az alapon egész Ukrajnát elfoglalhatják.

– Miért tennék? – kérdezett vissza Ferenc.

– 1945-ben és 1956-ban Magyarországot is elfoglalták. Amikor Orbán azt követelte 1989-ben, hogy menjenek ki a szovjetek, akkor háborúpárti volt?

– Az teljesen más volt.

– A lényeg azonban ugyanaz, mint akkor: az ukránok azt akarják, távozzanak a megszállók. S ebben támogatja őket az Unió.

– Higgye el, ez teljesen más történet – rázta fejét az őszhajú férfi.

Siklóson a gerincével lerokkantott, 54 éves borász, Csonka László úgy vélte, hogy Putyinnak volt oka a háborúra, hisz Ukrajna be akart lépni az Unióba és a NATO-ba, s ezt Oroszország nem tűrhette. Megemlítettem neki, hogy 1994-ben Oroszország garantálta Ukrajna szuverenitását a Budapesti Memorandumban, ennek okán Ukrajna maga dönthetett arról, hogy milyen szövetséghez csatlakozik. Ezt a magát ősi fideszesnek tartó férfi nem vitatta, ennek ellenére úgy vélte, hogy Putyinnak volt oka támadni, mert ha Ukrajna belép a NATO-ba, akkor Oroszországhoz túl közel kerülnek a nyugati katonai erők. Vagyis Csonka szerint a nyugat szolgáltatott okot a vérontásra, és az Unió igenis háborúpárti, amikor csalta a NATO-ba Ukrajnát, és amikor fegyvert szállított neki. Érveltem, hogy ha utóbbit az Unió nem teszi meg, Ukrajna rég összeomlott volna, s már orosz bábkormány irányítaná. Csonka ezt sem vitatta, de tartotta magát ahhoz, hogy nem szabadna fegyvert szállítani Zelenszkijnek. Ezt hirdeti a Fidesz, ezért békepárti, mondta a borász, szemben az ellenzékkel, aki támogatná a fegyverszállítást, s így háborúpárti.

A vásárosdombói Gyimesi Zoltán szerint is az. A 82 esztendős férfi – aki pécsi egyházmegye épületszobrásza volt fél évszázadon át – csak a Fideszben bízik, ezért amit Orbán mond, az számára szent. Így zárta gondolatait:

– Ez a kormány sokat tesz országért, a fiatalokért.

– A fiatalok túlnyomó többsége még se akarja a Fideszt – szálltam vele vitába.

– Mert ők mindig lázadnak.

– Na, meg utálják a lopásokat.

– Ugyan – legyintett Gyimesi Zoltán –, minden politikus lop. Nem érdekel engem, másnak mi jut, mennyi a vagyona, az a fontos, hogy kapjam meg, ami nekem jár, és jólét legyen, és most az van.

– A fiatalok ezt nem így látják, és az is dühíti őket, hogy a Fidesz a szólásszabadságot is ellopta. Hogy szinte minden rádió, tévé és újság a Fidesz kezében van.

– Nem a Fidesz kezében – tiltakozott a vékony, magas férfi –, hanem a mi kezünkben, a magyarok kezében.

– A kormánymédiában kritikus vélemény nem jelenhet meg. Ezért van az, hogy ön elhisz minden rosszat az ellenzékről.

– El, mert az ellenzék egy söpredék.

A történethez tartozik, hogy az általam kérdezett félszáz riportalany többsége nem gondolja, hogy az ellenzék háborúpárti lenne. Sokan kinevették a Fidesz említett politikai üzenetét. Az egyetemisták kivétel nélkül.

– Ebben az országban senki sem akar háborút, senki se akar Ukrajnába menni harcolni – mondta Komlón a harmincas éveiben járó autószerelő, Tibor, és párja, a műkörmösként boldoguló Dzsenifer rábólintott. – Az egész szöveg csak arra való, hogy a Fidesz lejárassa az ellenzéket.

A 70 éves Pánics Tiborné, aki aktív korában a szalántai téeszben bérelszámoló volt (bár korábban a Fideszre szavazott), úgy vélte, hogy csak a vakhitűek fogadják el, hogy az ellenzék háborúpárti. Az ugyancsak szalántai és szintén 70 éves gépszerelő, Kollár Mihály tovább ment:

– Ócska propaganda ez az egész! Pedig nem kellene bántani az ukránokat, van bajuk így is elég, kár ellenük hangolni a magyarokat.

A vókányi szőlőmunkás, az 53 éves Kolompár Pál is azt erősítette, hogy Magyarországon nem találunk háborúpárti embert.

– Ki az a hülye, aki ezt elhiszi? – kérdezte a tőlem mosolyogva.

A beremendi Gamos Gyula szerint az hiszi el, aki csak m1-et néz.

– Őket nem érdekli az igazság – mondta az 58 éves villanyszerelő. – Mellesleg Zelenszkij se egy „túl jó gyerek”, de megtámadták az országát, és ezért jár az ukránoknak a segítség. Amikor kitört a délszláv háború, és hozzánk menekültek a horvátok meg a bosnyákok, és a beremendiek befogadták őket. Az ukránoknak is jár a szolidaritás. Nem befeketíteni kellene őket.

A bajoroszágban hegesztőként dolgozó 52 éves magyarszéki Fábián Balázs kifakadt:

– Arcátlan és gusztustalan módon járatja le a Fidesz az ellenzéket és az ukránokat. És látom, hogy az öregek elhiszik. Nem az agresszorra, Putyinra haragszanak, hanem Zelenszkijre, az Unióra, az ellenzékre. Mert ez a szöveg jön mindenhonnan, az plakátokról, a tévéből, a rádióból, a kormány újságjaiból.

Ficzere Gábor, az ötvenes éveit taposó, dombóvári karosszérialakatos sem kertelt:

– Ez egy politikai uszítás, és ezzel akar nyerni a Fidesz a választáson. De ezt a maszlagot csak a bolondok veszik be, nálunk senki se akar háborút.

Abban egyébként, hogy rövid időn belül lesz-e béke az ukrán-orosz háborúban, szinte senki se bízott. Se a Fidesz követői, se a párt elutasítói. Abban sem, hogy Trump békét teremthetne. S ha lesz is béke, törékeny lesz, jósolták többen.

Az egyik dombóvári áruház előtt szólítottam meg Editet. A széparcú, Kaposváron élő, ötvenes asszony három lányunokájával édességeket falatozott. Edit a hazánkban alig kétezer lelket számláló nazarénus közösség tagja, az asszonynak hét gyermeke és 45 unokája van. Az összetartó, népes család hitéből adódóan optimista, így abban is bíznak, hogy hamarosan vége lesz a harcoknak. Edit nem politizál, de azt képtelenségnek tartja, hogy Magyarországon bárki is háborúpárti lenne:

– Normális ember ezt elhiszi? – nézett rám kérdőn. – Hogy hiheti el bárki is? Az hol él? Nem értem, nem értem.