Tiszteletbeli orosz konzul lett Pakson a volt fideszes alpolgármester

„Szeptember 3-án Evgeny Sztanyiszlavov, Oroszország magyarországi nagykövete átadta a konzuli tisztséget biztosító okmányt Leber Ferenc magyar állampolgárnak, akit Oroszország paksi tiszteletbeli konzuljává neveztek ki, kijelölve Tolna vármegyét konzuli kerületté” - jelentette be a Facebookon az orosz külképviselet.

A tájékoztatás szerint az ünnepélyes eseményen Evgeny Sztanyiszlavov magyarországi orosz nagykövet rezidenciáján részt vett Heringes Anita, Paks polgármestere, Vitalij Poljanin, az Atomstroyexport alelnöke, a Paks-2 atomerőmű építési projekt igazgatója, valamint Pavel Hudorenko, a nagykövetség konzuli osztályának vezetője.

A bejegyzésből kimaradt, de a kinevezett orosz konzul, Leber Ferenc amúgy a város volt fideszes alpolgármestere, jelenleg pedig a város Gazdasági, Vagyongazdálkodási és Városépítő Bizottságának a tagja

az önkormányzati honlap szerint - szúrta ki a 444.

Az orosz nagykövet elmondta, hogy az orosz-magyar kapcsolatok fejlődésében Paks különleges helyet foglal el. A közlés szerint az itt működő atomerőmű jelentőségét és a Paks-2 erőmű új blokkjainak építésének fontosságát aligha lehet túlbecsülni. Jelenleg mintegy 500 orosz szakember és családtagjaik dolgoznak az építkezésen, s kedvező feltételek mellett ez a szám a következő években jelentősen növekedni fog - áll a bejegyzésben.

A külképviselet ismertette a tiszteletbeli konzul feladatat, eszerint segítenie kell a konzuli kerületében élő, nehéz helyzetbe került orosz állampolgárokat, jogaik és érdekeik védelmében intézkedik, továbbá elősegíti az Oroszország és Magyarország közötti együttműködés fejlesztését. Megjegyezték, az Oroszországi Föderáció tiszteletbeli konzuli posztjára orosz és külföldi állampolgárok egyaránt kinevezhetők olyan személyek közül, akik a fogadó államban méltó társadalmi pozíciót töltenek be, és rendelkeznek a szükséges személyes tulajdonságokkal. Ugyanakkor ez a személy nem áll az Oroszországi Föderáció közszolgálatában - tették hozzá.