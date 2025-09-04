Élőben közvetítik kötcsei fideszes találkozót, aki pedig otthon hagyja a lakcímkártyáját, az talán haza se mehet

Orbán Viktor;Kötcse;lezárások;TEK;Magyar Péter;

2025-09-04 11:31:00 CEST

Rendőrségi korlátozások sora várható vasárnap.

Az igazi Kötcse. Vasárnap egész nap élő közvetítés a Facebookon. Mi tiszta lapokkal játszunk - jelentette be Orbán Viktor a Facebookon. Ilyen közvetítésre először kerül sor, ami kérdéseket vet fel arra vonatkozóan, hogy ha most „tiszta lapokkal” játszanak, akkor eddig miért nem.

Vigyázat, hamisítják - tette hozzá a miniszterelnök, utalva arra, hogy Magyar Péter szintén Kötcsére, a Fidesz szimbolikusnak számító piknikjével egy időben szervez saját rendezvényt, ahol azt tervezik, hogy bemutatják a Tisza Párt új arcait is.

Az eseményekre a rendvédelmi szervek is nagy erővel készülnek, a Terrorelhárítási Központ (TEK) el is rendelt egy sor korlátozást, valamint személyvédelmi és létesítménybiztosítási intézkedést.

A tájékoztatás szerint a TEK korlátozásokat rendelt el a jogszabályban meghatározott védett személy tartózkodásának nyílt rendőri biztosítása idejére 2025. szeptember 7-én 6 óra 30 perctől 21 óráig. A megadott időszakban Kötcsén, a Szóládi út, valamint a Kossuth Lajos utca egy-egy részét a forgalom elől lezárják, s korlátozzák a forgalmat, valamint a nyilvános és közforgalmú intézmények működését is.

A közterület kijelölt részén az oda belépőket, vagy az ott tartózkodókat igazoltathatják, onnan kikísérhetik, épületet, építményt, helyszínt, csomagot és járművet átvizsgálhatnak - közölték.

A korlátozások alól a helyben lakók sem jelentenek kivételt, így például a rendőrök a lakcímkártyájuk felmutatását kérhetik majd.

Emellett megtilthatják a közbiztonságra veszélyt jelentő anyagoknak, eszközöknek, tárgyaknak az intézkedéssel érintett területre való bevitelét, s szükség esetén eltávolíthatják azokat.

A hatóságok figyelmeztettek, hogy a településen és környékén megnövekedett személy- és járműforgalom várható. A fideszesek a szokott módon a Dobozy-kúriában gyűlnek majd össze, Magyar Péter pedig onnan nem messze, a Hősök terére hirdette meg délelőtt 11 órára a rendezvényét.