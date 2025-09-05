II. Erzsébet szigorúan rejtegetett személyes véleményeibe is betekintést enged Valentine Low jövő héten megjelenő könyve

könyv;II. Erzsébet;brit királyi család;

Megtudjuk azt is, hogy Boris Johnson kishíján megfertőzte az uralkodót.

Még meg sem található a könyvesboltok polcain, vagy az online felületeken, máris sokan bepillanthattak a The Times-The Sunday Times volt udvari tudósítójának, Valentine Low-nak szeptember 11-én megjelenő új, Power and the Palace: the Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street (Hatalom és palota: a monarchia és a Downing Street 10. viszonyának története egy bennfentes szemével) című kötetébe.. Low tapasztalt és fajsúlyos szerző, akinek alig három évvel ezelőtt napvilágot látott Courtiers, Udvaroncok címe munkája kiemelkedett a műfajra jellemző csillogó, de gyakorta talmi kínálatból.

A The Times-Sunday Times hasábjain megjelent sorozatos közlés számos frappáns elemének egyike, hogy volt- e önálló véleménye II. Erzsébetnek érzékeny politikai kérdésekről. Ahogy a volt pénzügyminiszter, George Osborne felidézte, egy alkalommal a királynő elengedte magát és megosztotta a gondolatait.

Egy, a windsori kastélyban rendezett bankett során "méreggel és érzelemmel a hangjában" azt találta mondani Nick Clegg akkori miniszterelnök-helyettesnek, hogy "nem érti Európát".

A liberális demokrata politikus később cáfolta a történetet, a Buckingham-palota pedig panaszt tett a Független Sajtóetikai Bizottságnál, amiért a The Sun bulvárlap "A királynő Brexit-párti" főcímmel kinyomtatta az infót. A palota nem kért helyreigazítást, mert az volt a vélemény, hogy ha hivatalosan tagadta volna, hogy a királynő támogatja a Brexitet, azzal azt jelezte volna, hogy a "maradók táborába tartozik". Low könyve utólag szó szerint idéz egy vezető politikust, aki szerint Erzsébet három hónappal a referendum előtt kijelentette: "Nem kellene elhagynunk az EU-t. Mindig jobb ahhoz az ördöghöz ragaszkodni, melyet már ismerünk".

Boris Johnson, II. Erzsébet utolsó előtti kormányfője, akinek 2022. szeptember 6-i felmentése és a tiszavirág életűnek bizonyult Liz Truss kinevezése végső, hősies hivatali aktusa volt, több helyen is szerepel Low könyvében.

Megtudjuk, hogy ha "BoJón" állt volna, 2020. március 18-án, amikorra a lakosság már el volt tiltva a nem elengedhetetlen személyes találkozásoktól, felkereste volna szokásos szerdai audienciáján a királynőt, noha erősen köhögött és környezete biztos volt koronavírus-fertőzöttségében.

Főtanácsadója, Dominic Cummings volt az, aki a szemébe mondta: "Mit fogsz tenni, ha megkapja tőled a koronavírust és meghal? Ezt nem lehet kockáztatni. Tiszta őrültség". Egy másik forrás szerint a tanács az idézett mondatnál sokkal több káromkodó szót tartalmazott... A második angliai karantén idején az uralkodó különleges engedélyt adott Johnsonnak, hogy a Buckingham-palota kertjében róhassa reggeli kocogó köreit. Egyik tréningje során akkor még barátnője, ma már felesége és 6.-9. számú gyermekei anyja, Carrie Jack Russell típusú kutyája meggyilkolt egy kislibát a parki tó közelében. BoJó nem sietett bevallani a történteket II. Erzsébetnek, akinek mindez nem kerülte el a figyelmét és legközelebbi találkozásukkor megjegyezte: "Úgy hallom, a Jack Russellek nem igazán jönnek ki jól a kislibákkal".

Bájos történet még a királynőről, hogy amikor 2011-ben hivatalos állami látogatáson fogadta Barack Obamát, az elnök olyan jól érezte magát a banketten, hogy "elfelejtett hazamenni".

A királynő a már említett George Osborne-nal üzente meg neki, hogy "ideje lenne visszavonulni és ágyba bújni".

Immár III. Károllyal kapcsolatos sztori, hogy a királynő helytelenítette fia beleszólását környezetvédelmi és politikai témákba. Tanácsadói szerint viszont a király "30 évvel előzte meg a klímaváltozásról szóló mai véleményeket". Erzsébet lebeszélte a trónörököst, hogy leveleket intézzen miniszterekhez. A trón várományosa ösztönösen úgy érezte, ha távol kell is tartania magát pártpolitikai témákról, fel kell vetnie szélesebb nemzetközi érdeklődésre számot tartható ügyeket.". Kamilla királynéhez fűződik a könyv egyik ténylegesen új információja. Tinédzser korában egy szexuális ragadozó megtámadta egy vonatutazás során, a "keze oda vándorolt, ahová nem kellett volna". Károly egykori kedvese éppen Boris Johnsonnak elevenítette fel, hogyan "tette azt, amit anyja tanított neki: levette a cipőjét, annak sarkával megütötte a molesztáló privát testrészét, majd a vasútállomáson rendőrt hívott, aki őrizetbe vette a férfit".