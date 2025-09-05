könyv;II. Erzsébet;brit királyi család;

II. Erzsébet nagyon jóban volt Boris Johnsonnal, a Covid-járvány alatt megengedte a volt kormányfőnek, hogy a királyi palota kertjébe járjon futni

II. Erzsébet szigorúan rejtegetett személyes véleményeibe is betekintést enged Valentine Low jövő héten megjelenő könyve

Megtudjuk azt is, hogy Boris Johnson kishíján megfertőzte az uralkodót.

Még meg sem található a könyvesboltok polcain, vagy az online felületeken, máris sokan bepillanthattak a The Times-The Sunday Times volt udvari tudósítójának, Valentine Low-nak szeptember 11-én megjelenő új, Power and the Palace: the Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street (Hatalom és palota: a monarchia és a Downing Street 10. viszonyának története egy bennfentes szemével) című kötetébe.. Low tapasztalt és fajsúlyos szerző, akinek alig három évvel ezelőtt napvilágot látott Courtiers, Udvaroncok címe munkája kiemelkedett a műfajra jellemző csillogó, de gyakorta talmi kínálatból.

A The Times-Sunday Times hasábjain megjelent sorozatos közlés számos frappáns elemének egyike, hogy volt- e önálló véleménye II. Erzsébetnek érzékeny politikai kérdésekről. Ahogy a volt pénzügyminiszter, George Osborne felidézte, egy alkalommal a királynő elengedte magát és megosztotta a gondolatait.

Egy, a windsori kastélyban rendezett bankett során "méreggel és érzelemmel a hangjában" azt találta mondani Nick Clegg akkori miniszterelnök-helyettesnek, hogy "nem érti Európát". 

A liberális demokrata politikus később cáfolta a történetet, a Buckingham-palota pedig panaszt tett a Független Sajtóetikai Bizottságnál, amiért a The Sun bulvárlap "A királynő Brexit-párti" főcímmel kinyomtatta az infót. A palota nem kért helyreigazítást, mert az volt a vélemény, hogy ha hivatalosan tagadta volna, hogy a királynő támogatja a Brexitet, azzal azt jelezte volna, hogy a "maradók táborába tartozik". Low könyve utólag szó szerint idéz egy vezető politikust, aki szerint Erzsébet három hónappal a referendum előtt kijelentette: "Nem kellene elhagynunk az EU-t. Mindig jobb ahhoz az ördöghöz ragaszkodni, melyet már ismerünk".

Boris Johnson, II. Erzsébet utolsó előtti kormányfője, akinek 2022. szeptember 6-i felmentése és a tiszavirág életűnek bizonyult Liz Truss kinevezése végső, hősies hivatali aktusa volt, több helyen is szerepel Low könyvében.

Megtudjuk, hogy ha "BoJón" állt volna, 2020. március 18-án, amikorra a lakosság már el volt tiltva a nem elengedhetetlen személyes találkozásoktól, felkereste volna szokásos szerdai audienciáján a királynőt, noha erősen köhögött és környezete biztos volt koronavírus-fertőzöttségében.

Főtanácsadója, Dominic Cummings volt az, aki a szemébe mondta: "Mit fogsz tenni, ha megkapja tőled a koronavírust és meghal? Ezt nem lehet kockáztatni. Tiszta őrültség". Egy másik forrás szerint a tanács az idézett mondatnál sokkal több káromkodó szót tartalmazott... A második angliai karantén idején az uralkodó különleges engedélyt adott Johnsonnak, hogy a Buckingham-palota kertjében róhassa reggeli kocogó köreit. Egyik tréningje során akkor még barátnője, ma már felesége és 6.-9. számú gyermekei anyja, Carrie Jack Russell típusú kutyája meggyilkolt egy kislibát a parki tó közelében. BoJó nem sietett bevallani a történteket II. Erzsébetnek, akinek mindez nem kerülte el a figyelmét és legközelebbi találkozásukkor megjegyezte: "Úgy hallom, a Jack Russellek nem igazán jönnek ki jól a kislibákkal".

Bájos történet még a királynőről, hogy amikor 2011-ben hivatalos állami látogatáson fogadta Barack Obamát, az elnök olyan jól érezte magát a banketten, hogy "elfelejtett hazamenni". 

A királynő a már említett George Osborne-nal üzente meg neki, hogy "ideje lenne visszavonulni és ágyba bújni".

Immár III. Károllyal kapcsolatos sztori, hogy a királynő helytelenítette fia beleszólását környezetvédelmi és politikai témákba. Tanácsadói szerint viszont a király "30 évvel előzte meg a klímaváltozásról szóló mai véleményeket". Erzsébet lebeszélte a trónörököst, hogy leveleket intézzen miniszterekhez. A trón várományosa ösztönösen úgy érezte, ha távol kell is tartania magát pártpolitikai témákról, fel kell vetnie szélesebb nemzetközi érdeklődésre számot tartható ügyeket.". Kamilla királynéhez fűződik a könyv egyik ténylegesen új információja. Tinédzser korában egy szexuális ragadozó megtámadta egy vonatutazás során, a "keze oda vándorolt, ahová nem kellett volna". Károly egykori kedvese éppen Boris Johnsonnak elevenítette fel, hogyan "tette azt, amit anyja tanított neki: levette a cipőjét, annak sarkával megütötte a molesztáló privát testrészét, majd a vasútállomáson rendőrt hívott, aki őrizetbe vette a férfit". 

