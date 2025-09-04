Öngyilkosságot kísérelt meg a Latinovits Színház 27 éves színésznője

színésznő;öngyilkossági kísérlet;Budaörsi Latinovits Színház;

2025-09-04 16:44:00 CEST

Koós Boglárka kómában van.

Öngyilkosságot kísérelt meg Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház 27 éves színésznője - írta az Origo.

A lap úgy tudja, a színésznő kedden hajnalban felakasztotta magát. Túlélte az öngyilkossági kísérletet, de kómába került, életveszélyes állapotban van. Jelenleg gépek tartják életben, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben kezelik.

A lap szerint az esetre azt követően derült fény, hogy miután a színésznő nem jelent meg a munkahelyén, megkérték az egyik kolléganőjét, a közelében lakó Hartai Petrát, hogy látogasson el hozzá megnézni, mi van vele. Ő talált rá és vágta el a kötelet.

Úgy tudni, a színésznő búcsúlevelet is hagyott, amelyben azonban csak annyi állt, hogy elfáradt. A lap szerint Koós Boglárkának hét bemutatója is volt Budaörsön az elmúlt egy évben, az évad végére azonban nagyon lefogyott és depressziós lett. Bár nyáron egy időre úgy tűnt, hogy jobban van és szombaton munkába is állt, négy nappal később megkísérelt véget vetni az életének. Egy korábbi interjúban eképp jellemezte magát: „magamban őrlődöm. Ez nem mindig jó, de sokszor vissza tudom forgatni egy előadásba. Irigylem azokat, akik humorral oldják a feszültséget, én hajlamos vagyok mindent komolyan venni.”

Koós Boglárka 2018-ban kezdte meg tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, a Budaörsi Latinovits Színház társulatába tavaly került be. Előtte játszott a Vígszínházban, de jelenleg is futnak előadásai az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban és a Trafóban is. Szerepelt a 2022-ben bemutatott Együtt kezdtük című filmben is.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.