Nem csak Budapest egyensúlyoz a csőd határán, több megyei jogú város is bajba került a kormányzati sarcok, a csökkenő bevételek miatt

Érdet százmillió választja el a csődtől, Pécs díjakat emel, Salgótarján a kormány kegyét keresi. A működésre felvett hitel lassan általánossá válik.

Találkozóra gyűlt össze tíz megyei jogú város - Szeged, Pécs, Győr, Szombathely, Dunaújváros, Hódmezővásárhely, Tatabánya, Szolnok, Nagykanizsa, Érd - ellenzéki polgármestere a múlt héten Érden. A közel egymillió embert képviselő városvezetők úgy érzik, nagy bajban vannak az önkormányzatok, elérkezett a változás ideje, amelynek az alapelveit együtt szeretnék lefektetni.

Az ütemesen növekvő szolidaritási hozzájárulás, az újonnan bevezetett versenyképes járások program, a működési kiadások és az állami normatívák között egyre jobban szétnyíló olló, az infláció és a csökkenő bevételek együtt súlyos pénzügyi válságba lökik a településeket. Az elmúlt évek vesszőfutása után az idén már valódi túlélőjátszma zajlik az önkormányzatok jó részénél.

Gyömrő tavaly októberben hivatalba lépett polgármestere már fel is adta a lehetetlennel való birkózást. A helyi civilek jelöltjeként nyert Tóth János június közepén minden tisztségéről lemondott. Az időközi választást szeptember 28-án rendezik a településen. Tóth János nem is tagadta, döntésének hátterében a kezelhetetlen pénzügyi helyzet húzódik. Bár folyamatosan azon dolgoztak, hogy legalább rövidtávra megtalálják a kiutat, ez nem sikerült. Már egy hónappal a költségvetés elfogadása után csaknem 500 millió forintos lyuk tátongott a város költségvetésében, a válsághelyzet kezelésére kidolgozott intézkedéscsomag nyomán pedig elszabadultak az indulatok.

Pécsett rendkívüli közgyűlést hívtak össze júliusban, amelynek fő témája a város csődközeli helyzetét orvosolandó likviditási alap és a helyi közszolgáltatások működőképességének fenntartását szolgáló intézkedés csomag volt. A város 1,5 milliárd forintos folyószámla-hitelt vesz fel, amit az év végéig kell visszafizetnie. Ám ez önmagában nem elég, több területen is elkerülhetetlen a díjemelés a stabil működés és a szolgáltatások fenntartása érdekében. Így emelik a parkolási díjakat, várhatóan 20-25 százalékkal nő a helyi buszjegyek ára, a bérletek ára valamivel kevesebbel Ruzsa András gazdasági alpolgármester közgyűlésben elhangzott tájékoztatása szerint. Az önmagában 220 millió forintos veszteséggel működő temető szolgáltatási díjait szintén emelni kell, ahogy a bentlakásos szociális intézmények térítési díját is, októbertől az elhangzott javaslat szerint 5500 forintra nő a jelenlegi 3000 forintos napi díj.

– rajzol hátteret az intézkedések mögé Péterffy Attila polgármester a közösségi oldalán. A legnagyobb tétel az immáron 4,56 milliárdra rúgó szolidaritási hozzájárulás, de hiányoznak az uniós programokhoz kifizetett önerők visszatérítései és hiába nő az iparűzési adóbevétel (HIPA) , ha azt a kormány a Versenyképes Járások Program címén elvonja. „Az önkormányzati intézmények és szolgáltatások működtetésére kapott állami normatíva nem követi a brutális inflációt, a különbözetet az önkormányzatnak kell előteremteni. Megszűnt a helyi tömegközlekedés támogatása, ahogy korábban elvonták az önkormányzatok gépjárműadó-bevételét is” - sorolja az ellenzéki polgármester a buktatókat.

„Az ingatlan és lakáseladásokban bízik Tatabánya. Csaknem 1,3 milliárd forintot remél ebből beszedni a városvezetés, ami elég kétséges, lévén a pályázatok jó részét még ki se írták.

Már most látszik, hogy a parkolási bevételekből kevesebb folyik be a tervezettnél, legutóbb 100 millióval csökkentették a költségvetésben rögzített irányszámot. Az iparűzési adóbevétel nem lesz több, így minket nem érint a versenyképes járások program” – sorolja a a nehézségeket Gutai Zsolt, Tatabánya önkormányzati képviselője, aki egy civil egyesület jelöltjeként jutott be az egyébként ellenzéki vezetésű testületbe. Itt is súlyos teher a szolidaritási hozzájárulás, amelynek címén az idén már 3,6 milliárd forintot kell befizetni az államkasszába, ez 500 millióval több, mint tavaly. Állami támogatás nélkül nehéz kigazdálkodni a helyi közösségi közlekedést biztosító busztársaság évi 1,5 milliárdos költségét is. A béremelések kifizetése már nem megy önerőből, a város kénytelen volt folyószámlahitelt felvenni, amit azonban az év végéig vissza kell fizetni. A városgazdálkodási cégnél a hírek szerint már halmozódnak a kifizetetlen számlák. Mindenki a szeptemberi iparűzési adóbefizetésekben bízik, azzal remélhetőleg nullára tornázhatják fel a város egyenlegét.

Esetenként a kormány is besegít. Szombathely 440 milliót nyert azzal, hogy a MÁV Zrt. elengedte az önkormányzat Volánbusz felé fennálló tartozásának egy részét. A városnak azt is sikerült elérnie, hogy 2029. január végéig nyolc részletben fizesse vissza a fennmaradó 384 millió forintos részt. A város és az állami cég közötti vita Lázár János januári szombathelyi látogatása során vett fordulatot, a felek elálltak a folyamatban lévő pertől. Nagy szüksége volt a városnak erre. A februárban elfogadott költségvetés szerint 700 millióval kevesebb bevétellel számolnak, mint amennyi a város működtetéséhez kell. Az idei szolidaritási sarc önmagában 3,8 milliárdos kiadás, ami 2019-ben még 800 millió volt. A kötelező állami normatíva messze nem követi az inflációt, vagyis egyre kevesebb pénzből kellene egyre több feladatot ellátnia a városnak. A közösségi közlekedésre például 160 milliót kapnak, miközben 1,4 milliárdnál is többe kerül.

a kulturális intézmények támogatása 1,3 milliárd forinttal, a szociális ágazaté 500 millióval lesz kevesebb, a sportcélú kiadásokat 200 millió forinttal mérséklik, parkfenntartásra csaknem 290 millióval kevesebb jut, az út-híd fenntartási keret a tavalyi 1,2 milliárdról 367 millióra csökkent.

De így is emelni kellett a szociális étkeztetési díjakat: egy adagért 510 helyett 780 forintot kell fizetni.

Salgótarjánt a csődtől mentette meg a Volánbusz felé fennálló tartozás átütemezése és 334 millió forint rendkívüli kormánytámogatás. Kreicsi Bálint fideszes támogatással indult polgármester szerint a kormány által dobott mentőöv nélkül csődbe ment volna város. Azóta a Versenyképes Járások Programból is kaptak 250 milliót. Az idei év fő célja ezzel együtt is a fizetőképesség megőrzése. Eddig nem jellemző módon a hitelcéllal működési költséget „váltson ki” az önkormányzat” – olvasható az előterjesztésben. Júliusban Latorcai Csaba közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettessel egyeztettek a város „igen problémás működési finanszírozásáról”.

Százmillióra van a csődtől Érd önkormányzata. A nehéz pénzügyi helyzetet elismerve egy hónapja százmilliós gyorssegélyt kapott a város az önhibájukon bajba került önkormányzatokat segítő állami kasszából. „A város jelenleg is az 1,8 milliárd forintos folyószámlahitelből működik. Az idén alig 5 nap volt, amikor nem volt rá szükség.

– mondta Csőzik László polgármester a Népszavának.

Bezárták a helyi tévét, rádiót, az önkormányzat három uszodájából csak egy működik, két önkormányzati céget megszüntettek, egyetlen önkormányzati finanszírozású kulturális eseményt se tudtak tartani idén, a városüzemeltetésért felelős cég anyagi jellegű kiadásait megfelezték, létszámstopot rendeltek el a hivatalban, árusítják az ipari ingatlanokat, egy fillért se adnak a helyi kézilabda csapatnak, a beruházások leálltak, a polgármester a törvény szerint neki járó fizetésemelést se veszi fel. De ez sem elég.

Különösen nagy teher a közétkeztetés, amire az idén már 3,5 milliárd megy el, miközben a központi költségvetésből alig 677 milliót kapnak erre.

Csőzik László egyre az önkormányzatok „piros betűs” napját, az iparűzési adóbefizetés szeptember 15-i határidejét várja, amikor reményeik szerint 2 milliárd érkezik majd a város számlájára.

– vélekedik a polgármester, majd hozzáteszi: „mielőtt megásatja velünk a kormány a saját sírunkat, tennénk azért néhány javaslatot ennek elkerülésére”. Polgármestertársaival abban állapodtak meg a múlt héten, hogy összeállítanak egy 8-10 pontból álló javaslatcsomagot a a Magyar Önkormányzatok Szövetségével karöltve. A Megyei Jogú Városok Szövetsége már le is tette a kormány asztalára a szolidaritási hozzájárulás számítási módjának és mértékének újragondolásáról szóló javaslatát.