Az iskolakezdés minden család életében fordulópont, a különböző korszakokban pedig más és más stressz éri a gyerekeket

2025-09-06 11:46:00 CEST

Véget ért a nyári szünet, az iskolai tanulmányok folytatása - vagy az első osztály elkezdése - szorongást okozhat a gyermekekben. Ezek enyhítésére adott tanácsokat a szülőknek a lapunknak nyilatkozó szakember.

Vége az első tanítási hétnek a nyári szünet után. A diákok visszatértek az iskolájukba, vagy új osztályba kerültek, esetleg most először vették hátukra az iskolatáskát. Mindegyik életszakaszban okozhat stresszt, szorongást, feszültséget az iskolakezdés.

„A tanulók, akik pár napja még a hullámvasúton ültek egy kalandparkban, most egy hónapokig tartó érzelmi hullámvasútra ülnek át - nyilatkozta a Népszavának Kass Ilona pszichológus, mentálhigiénés szakember. - Ez óriási váltás, és nagyon hirtelen, még akkor is, ha előre tudják, hogy közeledik a szeptember. A szülőknek segíteniük kell, hogy az átmenet viszonylag zökkenőmentes legyen, de ha azt látják a gyermeken, hogy elkezd bezárkózni, inkább forduljanak szakemberhez.”

A diákok az előző tanévhez képest kettővel kevesebbet, 181 tanítási napot töltenek az iskolában, a gimnáziumokban, szakiskolákban csak 179 tanítási nap lesz. Az első félév 2026. január 23-ig tart, a nyári szünet pedig 2026. június 19-én kezdődik.

A pszichológus szerint az iskolakezdés minden család életében fordulópont. Akkor is, ha az első osztályt kezdi valaki, akkor is, ha felső tagozatba kerül, vagy középiskolába, esetleg költözés miatt kell új iskolát kezdeni.

„A különböző korszakokban más és más stressz éri a gyerekeket, de minden korosztályban a legnagyobb segítség, ha kialakítunk egyfajta napi rutint - hangsúlyozta a szakember. - Ez stabilitást jelent majd, ami biztonságérzetet ad a gyermek számára. Sokat segít, ha minden este ugyanakkor megy aludni a gyermek, reggel ugyanabban az időpontban ébred fel. Minél előbb válasszuk ki a gyermek számára a szakkört, edzést. Érdemes lehet az állandó időpontokat felírni egy naptárba vagy kitűzni a hűtőre. Kisebbekkel érdemes párszor együtt végigjárni az iskolába vezető utat, mielőtt egyedül elengedjük őket."

Kass Ilona hozzátette: az iskolatáskát előző este pakoljuk be, ellenőrizzük, hogy minden megvan-e. Idővel hagyatkozhatunk a gyermek önállóságára, ami önbizalmat ad számára. Ha egy diák íróasztala, szobája, táskája, tolltartója rendezett, akkor ő is úgy érzi, hogy minden a helyén van, akkor ő maga is biztonságban van.

„Mivel a gyerekek ilyenkor számos új tanárral, új diákokkal, új edzőkkel, esetleg új iskolával találkoznak, nagyon fontos, hogy otthon stabil háttér várja őket - jelentette ki a pszichológus. - Beszélgessünk vele minden nap, legyen lehetősége elmondani, hogy mi történt vele az iskolában. Ha a gyermek tudja, hogy bármilyen apró üggyel értő és törődő fülekre talál otthon, akkor a későbbiekben nagyobb az esély, hogy a komoly problémákat is elmondja. Nagyon fontos, hogy a szülő akkor is figyeljen oda, ha éppen borzalmas napja volt a munkahelyén, vagy nagyon fáradt.”

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a kicsik másolással tanulnak, és a szülők hozzáállása nagyon könnyen ragad rájuk.

„Ha azt látják, hogy anyu és apu idegesek az iskola miatt, akkor ők is szorongani fognak - hívta fel a figyelmet Kass Ilona. - Ha úgy érzik, hogy a szülei büszkék, akkor örömmel várják az iskolát. Ha egy elsős, aki eddig az óvodába járt a barátaival, most azt látja, hogy az anyukája sírva fakad az iskola kapujában, az benne is óriási feszültséget okozhat.”

Az iskolakezdés a nagyobb gyermekeknek sem könnyű.

Túl kevés az iskolapszichológus Egyre kevesebb oktatási intézményben van lehetőség ingyen szakemberhez fordulni. Vannak olyan vármegyék, ahol összesen 2-3 iskolapszichológus dolgozik, aki több iskolában próbál helyt állni. Így sokkal nehezebben alakul ki az a bizalmi kapcsolat a szakember és a diák között, ami valódi segítséget jelentene.

„A gimnazisták feje fölött ott lebeg a továbbtanulás, az érettségi, a felvételik. Ezek önmagukban is komoly feszültséget jelentenek, pláne az olyan típusú gyerek esetében, aki mindig meg akar felelni - mondta a szakember. - Ráadásul tinikorban a hormonok, a testi változások, az első szerelmek, csalódások is nehézséget jelenthetnek. Érdemes a serdülőket rábeszélni valamilyen testmozgásra, edzésre, ami segíthet a stressz levezetésében."

Kass Ilona elmondta, hogy a szülő számára is stresszel jár az iskolakezdés. Ott vannak a logisztikai problémák, ki vigye edzésre a gyermeket vagy az iskolába. Nem egyszerű előteremteni a különórákra, edzésekre a forrást, egy kirándulás, új iskolatáska is megterhelheti a családi kasszát. Az elválás a gyermektől is nehéz, de ezt nem éreztetheti a szülő a gyermekkel, ezeket a helyzeteket muszáj máshogy feldolgozni, ha szükséges, akkor érdemes szakember segítségét kérni. Az is fontos, hogy ne hasonlítgassuk a kolléganő, barátnő gyermekéhez a sajátunkat, minden gyermek más tempóban tanul, más tantárgyban jeleskedik.