A hidegek közeledtével azokban a családi házakban is ajánlott átvizsgáltatni a fűtési rendszereket, ahol az már nem kötelező

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;OKF;kéményellenőrzés;

2025-09-06 12:28:00 CEST

Sok a koszos kémény.

Kisebb hiányosságok mellett a katasztrófavédelem kéményseprői által ellenőrzött családi házak közel 60 százaléka igényelt kéménytisztítást – közölte megkeresésünkre Mukics Dániel tűzoltóalezredes, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (OKF) szóvivője. Családi házakra vonatkozóan 2018. január 1-jén megszűnt a kötelező ellenőrzés: ilyen ingatlanokban kizárólag időpont-egyeztetés után ellenőriznek és tisztítanak – tette hozzá. Magánszemélyek számára ez az ellenőrzés ingyenes. Családi házak esetén a szezon előtt nő a megrendelések száma, illetve amikor az első befűtéskor működési gondokat tapasztalnak. Az OKF a szezon után rendszeresen hangsúlyozza az őszi hidegek előtti ellenőriztetés fontosságát. Az időpontfoglalás a kéménytulajdonosok felelőssége, akik maguk felelnek otthonuk biztonságáért - szögezte le a szóvivő.

Társasházak és lakásszövetkezetek esetén változatlanul kötelező a sormunkának nevezett ellenőrzés, ami magánszemélyeknek ugyancsak ingyenes. Azokban a lakásokban viszont, ahova céget is bejelentettek, a kötelező sormunka ellenértékét akkor is ki kell fizetni, ha a lakás földgázhasználója magánszemély.A katasztrófavédelem mindehhez megfelelő szakemberállományt és eszközparkot biztosít. Ahol ők ellenőriznek, a súlyos hibák aránya mérséklődik és az esetek többségében a következő ellenőrzésig a kisebb, kevésbé súlyos hiányosságokat is megszüntetik. A kéménytüzek és a szén-monoxid-mérgezések száma szintén csökken - rögzítette Mukics Dániel.

Bejegyzett cég esetén mindenképp fizetni kell Osztatlan közös tulajdonú társasházi és lakásszövetkezeti kémények esetén, valamint vállalkozások - akár családi házban bejegyzett - szék-, telep- vagy fióktelephelyén a szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők ellenőriztetése évente, gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kéményeket pedig kétévente kötelező - derül ki a katasztrófavédelem honlapjáról. Ez nem társasházi, akár magánházban bejegyzett cégekre is vonatkozik. Esetükben viszont a szolgáltatást nem a katasztrófavédelemtől, hanem a helyileg illetékes kéményseprőipari szolgáltatótól kell megrendelni, térítés ellenében. Az érintett kémények száma Magyarországon 4,5 millió.

Földgáz-, olaj-, fa- vagy széntüzelésű berendezéseink és vezetékeink biztonságáról legbiztosabban szakember bevonásával győződhetünk meg - írta. Az esetleges meghibásodások kiszűrése céljából érdemes még a hideg idő beállta előtt próbafűtést végezni. Így a szükséges javítások – kéményseprő vagy más szakember segítségével – időben végrehajthatók. Az új típusú, korszerűbb fűtőberendezések – mint például a földhőrendszerek, hőszivattyúk, klímák, napelemek, akkumulátorok – működése során nem keletkezik égéstermék, így az nem a kéményseprők hatásköre. Ezek villamosbiztonsági, tűzvédelmi vagy épületgépészeti vizsgálatát más hatóságok-szervek végzik – szögezte le Mukics Dániel.

A harmadik kísérlet már pénzbe kerül Többlakásos, többszintes épületben a társasházi tulajdonosokat a kötelező sormunka ütemezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés előtt jól látható hirdetményen, illetve postaládába dobott értesítő útján tájékoztatják - olvasható a katasztrófavédelem honlapján. Ha az első alkalommal meghiúsul az ellenőrzés, az újabb kísérletről a munka megkezdése előtt szintén legalább 15 nappal tanúk előtt címre szóló, írásos értesítést helyeznek a postaládába, illetve ragasztanak a kapura vagy az ajtóra. Újabb kudarc esetén a második időponttól számított 30 napon belül az ingatlanhasználónak harmadik, immár térítéses alkalomról kell megállapodnia a katasztrófavédelemmel. Ezen túl egyedi, szintén térítéses megrendelés lehetséges.