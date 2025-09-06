A hidegek közeledtével azokban a családi házakban is ajánlott átvizsgáltatni a fűtési rendszereket, ahol az már nem kötelező

Kisebb hiányosságok mellett a katasztrófavédelem kéményseprői által ellenőrzött családi házak közel 60 százaléka igényelt kéménytisztítást – közölte megkeresésünkre Mukics Dániel tűzoltóalezredes, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (OKF) szóvivője. Családi házakra vonatkozóan 2018. január 1-jén megszűnt a kötelező ellenőrzés: ilyen ingatlanokban kizárólag időpont-egyeztetés után ellenőriznek és tisztítanak – tette hozzá. Magánszemélyek számára ez az ellenőrzés ingyenes. Családi házak esetén a szezon előtt nő a megrendelések száma, illetve amikor az első befűtéskor működési gondokat tapasztalnak. Az OKF a szezon után rendszeresen hangsúlyozza az őszi hidegek előtti ellenőriztetés fontosságát. Az időpontfoglalás a kéménytulajdonosok felelőssége, akik maguk felelnek otthonuk biztonságáért - szögezte le a szóvivő.
Társasházak és lakásszövetkezetek esetén változatlanul kötelező a sormunkának nevezett ellenőrzés, ami magánszemélyeknek ugyancsak ingyenes. Azokban a lakásokban viszont, ahova céget is bejelentettek, a kötelező sormunka ellenértékét akkor is ki kell fizetni, ha a lakás földgázhasználója magánszemély.A katasztrófavédelem mindehhez megfelelő szakemberállományt és eszközparkot biztosít. Ahol ők ellenőriznek, a súlyos hibák aránya mérséklődik és az esetek többségében a következő ellenőrzésig a kisebb, kevésbé súlyos hiányosságokat is megszüntetik. A kéménytüzek és a szén-monoxid-mérgezések száma szintén csökken - rögzítette Mukics Dániel.
Bejegyzett cég esetén mindenképp fizetni kell
Osztatlan közös tulajdonú társasházi és lakásszövetkezeti kémények esetén, valamint vállalkozások - akár családi házban bejegyzett - szék-, telep- vagy fióktelephelyén a szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők ellenőriztetése évente, gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kéményeket pedig kétévente kötelező - derül ki a katasztrófavédelem honlapjáról. Ez nem társasházi, akár magánházban bejegyzett cégekre is vonatkozik. Esetükben viszont a szolgáltatást nem a katasztrófavédelemtől, hanem a helyileg illetékes kéményseprőipari szolgáltatótól kell megrendelni, térítés ellenében. Az érintett kémények száma Magyarországon 4,5 millió.
Földgáz-, olaj-, fa- vagy széntüzelésű berendezéseink és vezetékeink biztonságáról legbiztosabban szakember bevonásával győződhetünk meg - írta. Az esetleges meghibásodások kiszűrése céljából érdemes még a hideg idő beállta előtt próbafűtést végezni. Így a szükséges javítások – kéményseprő vagy más szakember segítségével – időben végrehajthatók. Az új típusú, korszerűbb fűtőberendezések – mint például a földhőrendszerek, hőszivattyúk, klímák, napelemek, akkumulátorok – működése során nem keletkezik égéstermék, így az nem a kéményseprők hatásköre. Ezek villamosbiztonsági, tűzvédelmi vagy épületgépészeti vizsgálatát más hatóságok-szervek végzik – szögezte le Mukics Dániel.
A harmadik kísérlet már pénzbe kerül
Többlakásos, többszintes épületben a társasházi tulajdonosokat a kötelező sormunka ütemezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés előtt jól látható hirdetményen, illetve postaládába dobott értesítő útján tájékoztatják - olvasható a katasztrófavédelem honlapján. Ha az első alkalommal meghiúsul az ellenőrzés, az újabb kísérletről a munka megkezdése előtt szintén legalább 15 nappal tanúk előtt címre szóló, írásos értesítést helyeznek a postaládába, illetve ragasztanak a kapura vagy az ajtóra. Újabb kudarc esetén a második időponttól számított 30 napon belül az ingatlanhasználónak harmadik, immár térítéses alkalomról kell megállapodnia a katasztrófavédelemmel. Ezen túl egyedi, szintén térítéses megrendelés lehetséges.
Szigorú engedélyezés
A fűtési berendezések kivitelezését kizárólag szakemberek végezhetik - szögezte le kérdésünkre Mukics Dániel. A megrendelő felelőssége, hogy még a munka előtt meggyőződjön a kivitelező végzettségéről, jogosultságáról és felkészültségéről. A kivitelező írásban, büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy megfelel a jogszabályi és szakmai követelményeknek. Ez biztosítja a munkálatok szakszerűségét és védi az ügyfelet a későbbi vitáktól is – szögezte le az OKF szóvivője. A hőtermelő berendezések és a kémények üzembe helyezését műszaki vizsgálat előzi meg. A megfelelőséget kéményseprőmester ellenőrzi, aki bekéri a kivitelezői nyilatkozatot is. Engedély csak minden követelmény teljesültekor adható ki. A hivatalos eljárás így kiszűri a szakképzettség vagy engedély nélküli, kókler kivitelezést. Érvényes átvétel híján a berendezés hibakódot kap. Az ügyfél ezután harminc nap alatt megrendelheti a szükséges vizsgálatot. Ellenkező esetben a tűzvédelmi hatóság a szabálytalanul üzembe helyezett készülék használatát megtiltja és az a műszaki megfelelőség igazolásáig nem használható – szögezte le Mukics Dániel.