Kockára az életünket - Megszűnik a kötelező kéményellenőrzés

Hiába tiltakoztak egyre hangosabban és kétségbeesettebben a kéményseprők. Hiába ment személyesen tavaly májusban a Miniszterelnökségre a Kéményseprők Országos Szakszervezetének (KOSZ) elnöke még a kéményseprési közszolgáltatást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hatáskörébe utaló törvénymódosítás előtt, sem a miniszter, sem az illetékes államtitkára nem fogadta, így a szakma javaslatait sem tudta a kezükbe adni. Azóta többször elküldte ezeket a csúcsmisztériumba és a belügyi tárcához is, de egyetlen betű sem került be a törvényjavaslatba - mondta pár napja a Népszavának Vámos Csaba.