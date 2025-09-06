Sok a koszos kémény.
A fővárosi kéményseprők már júniusban megkezdték a szükséges értesítések kihelyezését.
A fővárosi kéményseprőcég vezetője arra kéri a családi házak lakóit, hogy bár már nem kötelező, saját biztonságuk érdekében vegyék igénybe az ingyenes kéményellenőrzési szolgáltatást.
A családi házak körében a kötelező kéményvizsgálat eltörlése ellenére se csökkent a sikeres ellenőrzések száma.
Megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek pénteken Áder János köztársasági elnök azt a kedden elfogadott törvényt, amely megszüntette a családi házak kötelező kéményseprőipari ellenőrzését - tudatja az MTI.
Hiába tiltakoztak egyre hangosabban és kétségbeesettebben a kéményseprők. Hiába ment személyesen tavaly májusban a Miniszterelnökségre a Kéményseprők Országos Szakszervezetének (KOSZ) elnöke még a kéményseprési közszolgáltatást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hatáskörébe utaló törvénymódosítás előtt, sem a miniszter, sem az illetékes államtitkára nem fogadta, így a szakma javaslatait sem tudta a kezükbe adni. Azóta többször elküldte ezeket a csúcsmisztériumba és a belügyi tárcához is, de egyetlen betű sem került be a törvényjavaslatba - mondta pár napja a Népszavának Vámos Csaba.
A fűtéstechnikai előírások enyhítésével az Orbán-kormány orosz rulettet játszik az emberek kárára - ezt a Népszava megkeresésére mondta Vámos Csaba, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének (KOSZ) elnöke. Most pedig Bándi Gyula zöldombudsman figyelmeztet: életveszélyes a rendszeres, kötelező kéményellenőrzés felszámolása, az, hogy a Belügyminisztérium törvénytervezete a családi házak tulajdonosaira bízza a kéményellenőrzést.