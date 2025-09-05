Meghalt Kásler Miklós

halál;Kásler Miklós;

2025-09-05 18:00:00 CEST

Hetvenöt éves korában elhunyt Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet volt főigazgatója, a negyedik Orbán-kormány humánerőforrás-minisztere.

Kasler Miklós 1950. március 1-én született Budapesten. Orvosi diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte meg, 1974-ben. 2018-ig 24 éven át vezette az Országos Onkológiai Intézetet, amikor is a negyedik Orbán-kormányban kinevezték az akkori Emberi Erőforrások Minisztériuma élére Balog Zoltán utódjaként. A Covid-járvány alatt hivatalosan ő felelt a magyar egészségügy irányításáért.

2018-ban Széchenyi-díjjal tüntették ki, érdekelték történelmi, illetve archeogenetikai kérdések is, 2022-ben kinevezték a Magyarságkutató Intézet tiszteletbeli vezetőjének. Ebből a tisztségből nemrég, 2025-ben távozott, hogy miniszteri főtanácsadó lett a kulturális és innovációs tárcánál.

A tízparancsolat nem kizárólag csak vallási útmutatás, nem dogma, hanem a legtökéletesebb törvénykönyv – mondta egyszer. Halálának a híréről egy Facebook-posztban Vitályos Eszter kormányszóvivő tett bejelentést.