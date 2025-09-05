Győzött a bíróságon a Magyar Helsinki Bizottság, nem lehet kiutasítani a várandós filippínó nőt Magyarországról

Magyarország;per;kiutasítás;idegenrendészet;

2025-09-05 16:48:00 CEST

Jogerősen megsemmisítette a Fővárosi Törvényszék az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) döntését, így a hatóság nem utasíthatja ki azt a Fülöp-szigeteki kismamát, aki nemrég adott életet kisfiának Magyarországon.

A Rena nevű nő 2024 decemberében kétéves munkavállalói vízummal érkezett Magyarországra, majd itt megismerkedett egy magyar férfival, akitől nyáron született meg a gyermeke. A terhessége alatt a munkaközvetítő jelentette az OIF-en, hogy Rena munkaképtelen lett, a hölgy ugyanis veszélyeztetett terhes volt. A magyar szabályozás rendkívül szigorú: munkaképtelenség esetén megszűnik a munkavállalói vízum, tekintet nélkül a körülményekre. Az OIF nyáron megvonta Rena tartózkodási engedélyét, 30 napot adott a nőnek, hogy elhagyja az országot. Mivel a gyerek teljesen anyatejen él, így ez annyit jelentett volna, hogy az itt született csecsemőnek – aki magyar állampolgár - is távoznia kellett volna az országból.

Az ügyben a Magyar Helsinki Bizottság fordult a bírósághoz, kérve, hogy a Törvényszék semmisítse meg az OIF kiutasítási végzését és kötelezze új eljárásra a hatóságot. A bíróság most megállapította, hogy az uniós jog alapján - ami elsőbbséget élvez a hazaival szemben – a helyzet egyértelmű: a hatóságnak vizsgálni kellett volna a körülményeket.Vagyis nem lehet ugyanaz a megítélése egy olyan vendégmunkásnak, aki egyszerűen ott hagyja a munkáját, azzal, aki veszélyeztetett terhesként, majd kismamaként teszi ezt, és ráadásul magyar állampolgár családtagjai vannak, köztük egy magyar állampolgár csecsemő. A bíróság döntésében megállapította: valamilyen tartós tartózkodási jogosultságot mindenképpen biztosítani kell Renának.