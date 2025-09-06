Magyar Péter most Kötcsén lophatja el a show-t Orbán Viktortól

Taktikát váltott a Fidesz. A Magyar Péter személyét érintő eddigi lejárató kampányok után Orbá Viktor pártja most azzal riogat, hogy a Tisza hatalomra kerülve brutális adóemelést vezetne be, ám az eddig besült karaktergyilkossági kísérletek után erősen kérdéses, hogy a Fidesz saját táborán kívül ezt bárki elhiszi-e. A kormánypárt esélyeit rontja, hogy néhány hét múlva már nem hirdethet a Facebookon, a sokadjára elindított digitális közösségépítése pedig igencsak köhögősen halad – hangzott el a Népszava közéleti podcastsorozata, a Hol élünk? őszi szezonnyitó adásában.
Muhari Judit belpolitikai újságíró, Varga Dóra főszerkesztő-helyettes, Papp Zsolt gazdasági újságíró és Batka Zoltán műsorvezető arról is beszélgetett: miközben a kormánypártot régóta kizárólag a hatalma megtartása érdekli, és a propagandagépezetébe önti a pénzt, a miskei gyermektragédia is azt mutatja, hogy a végeken, a kistelepüléseken szinte leépült az állam. Gyakorlatilag nem működik a gyermekvédelem, a drogmegelőzés, a rendvédelem – a magyar állam folyamatosan cserben hagyja a legkiszolgáltatottabbjait.