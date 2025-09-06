Orbán Viktor felakasztásáról beszélt Krúbi az egyik koncertjén

Gyurcsány Ferenc;Orbán Viktor;akasztás;Krúbi;

2025-09-06 12:16:00 CEST

Az előadó a koncertjén aktualizálta a dalát.

Pénteken a Budapest Parkban adott koncertet Krúbi, és egy elég súlyos odamondással aktualizálta Orbán, verd ki a Ferinek című dalát - számolt be róla a 24.hu.

A TikTokon megosztott felvétel szerint az énekes-rapper egy kisebb monológba bocsátkozott, itt előbb kifejezte örömét az iránt, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonult a politikától, majd fellőttek a színpadra egy adag konfettit. Ezen a ponton Krúbi a szeméhez nyúlt: "miért pont a szememet kellett kilőni, Feri?" - utalt a rapper a 2006-os, Gyurcsány-kormány elleni tüntetésen történt rendőri erőszakra. Majd arról beszélt, hogy Orbán Viktor 20 éven keresztül Gyurcsány Ferencet használta politikai fegyverként, most pedig, hogy a DK volt elnöke távozott a politikából, a miniszterelnök nehezebb helyzetbe került. Ezt követően került elő egy Orbán felakasztását célzó mondat is.

Krúbi sorai így hangzottak: „Megpillantom Orbánt, ahogy ott ácsorog megszeppenve / Húsz évig a markában Feri fasza volt a fegyver / De Feri elment, és most ott áll üres kezekkel / Így a mosdó népével szemben védtelen maradt / Az emberek éhesek, ő pedig elég szaftos falat / Összeszorul a szívem, megsajnálom a kis ducit / Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit.”

Mindeközben a tömegben már felharsant az idei koncerteken szokásos mocskos Fidesz rigmus, a monológ végeztével pedig hangos éljenzésben törtek ki.

A jelenet borítékolhatóan botrányt fog kavarni, legutóbb Majka került a kormányzati kommunikáció kereszttüzébe, miután a rapper Csurran, cseppen című dalát egy olyan performansszal adta elő, amelynek végén a Bindzsisztán nevű fiktív ország korrupt miniszterelnökét fejbe lövik. Bár abban a dalban konkrétan nem volt kimondva, hogy Orbán Viktorról van szó, a szövege elég egyértelműen rá utal, a Fidesz és médiája pedig úgy keretezte, hogy Majka a miniszterelnök megölésére buzdított.