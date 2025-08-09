Ez kezd életérzés lenni, a Sziget koncertjein is zúgott a „Mocskos Fidesz!”

Sziget Fesztivál;Krúbi;Pogány Induló;Mocskos Fidesz!;

2025-08-09 18:43:00 CEST

A rigmus mára szinte rituálévá vált a fiatalok között a koncerteken, a fideszes politikusok pedig mindennel magyarázták már a jelenséget, csak a saját politikájuk hibáival nem.

Ahogy az 2025-ós nyári fesztiválokon már megszokottá vált a Sziget Fesztiválon eddig két koncerten, Pogány Indulóén és Krúbién is felharsant, és erőteljesen szólt a közönség soraiból a fiatalok kormányellenes skandálása, a „Mocskos Fidesz!”.

Bár Orbán Viktor miniszterelnök egy hete az MCC Feszten arról beszélt, hogy rejtélynek tartja a mocskosfideszezést, azzal nem értett egyet, amit a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté mondott korábban, vagyis hogy valójában a zenészek kezdik, mert le vannak fizetve. A kormányfő megengedőbb volt, ő nem gondolja, hogy mindenkit fizetnének a mocskosfideszezők közül, és elismerte, hogy ez a magyarázat egy konteó.

A Sziget Fesztiválon és másutt már tavaly is volt mocskosfideszezés Krúbi koncertjén, de az idén ez valóban szinte a fesztiválok megszokott rítusává vált, és bár a fideszes szervezésű Tusványost nagyrészt még elkerülte, ahogy lapunk is beszámolt róla, az előadók a maguk módján kifejezték társadalom- és kormánykritikájukat hol egy szivárványos zászlóval, hol a 2016-ban bezárt Népszabadság feliratú pólóval áthúzott pártnevekkel, hangsúlyosan a Fidesz-KDNP-ével.

Orbán Viktor a mocskosfideszezés jelenségét rejtélynek, a fiatalok lázadásának, az élet természetes részének tartja, de szerinte vannak „nemzeti fiatalok is” akik „a globalisták és a Soros-hálózatok” ellen lázadnak.

A Népszava is foglalkozott a témával, és az erről szóló összefoglaló cikkünk arra is rávilágított, hogy a politikai állásfoglalások, a kritikus hangok a fesztiváloknak mindig sajátja volt a világon mindenhol. Mára Magyarországon a bizonytalan jövő csak felerősítette ezeket a hangokat.