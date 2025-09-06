Az MTA elnöke felvilágosította az akadémikusokat támadó Magyar Nemzetet, hogy mi az a társszerzőség

Magyar Nemzet;Magyar Tudományos Akadémia;kormánypropaganda;Freund Tamás;

2025-09-06 17:23:00 CEST

A kormánypárti lap azt próbálta meg botrányként tálalni, hogy Pál Csaba és Papp Balázs biológusnak sok közös munkája van.

Az Orbán-kormány hosszú ideje kitartóan ellenségként tekint a gróf Széchenyi István által 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémiára (MTA), ez pedig egyebek mellett olyan dolgokban nyilvánul meg, mint a kutatóhálózati rendszer kiszervezése, vagy az intézmény tudósaival szembeni lejáratóanyagok készítése. Most éppen utóbbi miatt írt Freund Tamás, az MTA elnöke.

„A Magyar Tudományos Akadémia elleni rágalomhadjárat újabb szintet lépett. A szeptember 3-án az egyik napilapban megjelent írás azonban már nemcsak az intézményt, hanem magát a tudást és annak nemzetközi élvonalba tartozó képviselőit támadja” - áll az MTA-elnök kiadott közleményben. Az egyik napilap nem más, mint a Magyar Nemzet, amely ezúttal Pál Csabát és Papp Balázst, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont szakembereit próbálta meg besározni.

A kormánypárti lap cikkében azt állította, hogy a Magyar Tudományos Akadémia „teljesen átláthatatlanul választja tagjait”, ezt pedig azzal kívánták alátámasztani, hogy az említett két tudós munkásságában sok a közös pont. „A tudománymetriai mutatók valóban impozánsak: több ezer idézet, nemzetközi rangú folyóiratokban megjelent cikkek, magas H-index. Ám a számok mögé nézve feltűnő a hasonlóság: ugyanazok a közös kutatások, publikációk és eredmények szerepelnek mindkettejük életművében. Az elemzések szerint Pál Csaba tudományos hatásának 77 százaléka, míg Papp Balázsé 82 százaléka közös munkákból származik. Vagyis lényegében ugyanarra a teljesítményre, néhány év eltéréssel, két MTA doktori címet is elnyertek. Ha a közös publikációkat és azok idézettségét „nettósítjuk”, vagyis kiszűrjük a duplikált teljesítményeket, mindkettejük mutatói egy átlagos magyar kutató szintjére esnek vissza. Ez pedig súlyos kérdéseket vet fel: vajon hogyan lehetett ugyanazon tudományos eredmények alapján kétszer is a magyar tudományos hierarchia csúcsára jutni?” - olvasható a Magyar Nemzet cikkének lényegi része, mely alapján kiderül: a kormánypárti lap azt próbálta meg botrányként tálalni, hogy Pál Csaba és Papp Balázs gyakorta társszerző.

Freund Tamás ezért kénytelen volt felvilágosítani a Magyar Nemzetet arról, hogy a tudományos életben létezik kooperatív munka. „Ha egy fiatal kutató vagy újságíró megkérdezné, kiknek a példáján tanulmányozhatja, hogy milyen egy világszínvonalú kutatóműhely, hogyan dolgoznak a sikeres kutatók, akkor jó eséllyel Pál Csaba és Papp Balázs akadémikusokat, a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatóprofesszorait javasolnánk. Kutatásaik nagy újdonságértékű felfedezésekhez vezettek, és kiemelkedő a társadalmi és gazdasági jelentőségük is. A fertőzéseket okozó mikrobák megismerése, az antibiotikumokkal szemben kialakuló ellenálló képességük és annak kivédése kulcsfontosságú a betegségek megelőzése, a betegek gyógyítása, a gyógyítási szövődmények megelőzése, a kórházi halálozás csökkentése, az egészségügyi ellátás hatékony és gazdaságos működtetése és az egészségipari innovációk szempontjából egyaránt. Eredményeik nemcsak a humán-, hanem az állatgyógyászat területén is hasznosíthatók” - ismertette az MTA elnöke.

Freund Tamás a kormánypárti lapot nem megnevezve emlékeztetett, hogy a Magyar Nemzet hónapok óta cikkek sorozatával támadja a Magyar Tudományos Akadémiát. „A cikk azt a téves látszatot kelti, hogy a két kutató szoros együttműködése megkérdőjelezi tudományos teljesítményük önállóságát. Valójában éppen egy olyan, nemzetközileg is példaértékű modellről van szó, amely a modern tudományos áttörések alapját képezi, és amelyet az Akadémia, a HUN-REN, valamint a legjelentősebb hazai és nemzetközi kutatástámogatási alapok is a legmagasabb szinten ismernek el” - írta.

Freund Tamás jelezte a Magyar Nemzetnek, hogy az együttműködés nem „duplikáció”, hanem a korszerű tudomány működési módja.

„Pál Csaba kísérletes mikrobiológiai és Papp Balázs számítógépes biológiai kutatócsoportja tökéletes példája egy ilyen, egymást erősítő együttműködésnek.

Munkájuk nem azonos, hanem kiegészíti egymást, és éppen ez teszi lehetővé, hogy olyan eredményeket érjenek el, amelyekre külön-külön nem lennének képesek.

Ennek az együttműködésnek a sikerét a világ vezető tudományos folyóirataiban közösen publikált cikkek sora igazolja” - fogalmazott.

Az MTA elnöke hangsúlyozta azt is, hogy a tagválasztás során minden esetben az egyéni teljesítményt mérlegelik. A kormánylap állításaival ellentétben Pál Csaba és Papp Balázs esetében is bőséges bizonyíték állt rendelkezésre a közös munkán messze túlmutató, önálló, nemzetközi szinten is kiemelkedő tudományos kiválóságról - közölte. Elnyerték a legversenyképesebb európai és hazai pályázatokat, elit nemzetközi tudományos tagok, önálló, nagy presztízsű publikációik vannak, szabadalmak és innovációk köthetők a nevükhöz, emellett mentori tevékenységet is végeznek - sorolta Freund Tamás.

Mint jelezte, a Magyar Nemzet lejáratóanyagának egyik legnagyobb veszélye az, hogy hatására a fiatal kutatók elbizonytalanodhatnak, hogy helyes út-e Magyarországon a szakmai összefogás és együttműködés. „Pedig tény, hogy az ehhez hasonló szakmai összefogások sokaságára van szükség ahhoz, hogy Magyarország nemzetközi versenyképessége növekedjen” - írta. A másik nagy veszélyt pedig abban látja, hogy a társadalom bizalma alaptalanul és indokolatlanul gyengül meg kutatói és tudományos intézményei kiválóságában és társadalmi hasznosságában.

„Mindkét veszély elhárítása mindannyiunk – kutatók, fejlesztők, döntéshozók és polgárok – közös érdeke. Számítunk minden felkészült és felelős újságíróra is” - zárta közleményét az MTA elnöke.